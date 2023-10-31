66-летняя женщина обратилась в полицию, когда обнаружила, что с ее депозита была похищена крупная сумма денег. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Женщина решила поменять фильтры очистки воды в квартире. Двое молодых людей, которые занимались этими работами, несколько раз приходили к ней домой и видели, что она проживает одна.

Мастер предложил установить приложение банка на свой телефон для проведения оплаты. Пенсионерка доверилась и передала свое удостоверение личности, по которому молодой человек прошел верификацию и перевел деньги с депозита на счета своих знакомых.

Через несколько дней, при обращении в ЦОН, пенсионерка обнаружила пропажу денег. Раскрытием данного преступления занялось специальное подразделение полиции "Cyber pol" ДП Костанайской области.

Полицейские установили 28-летнего жителя Федоровского района. К тому времени он успел потратить похищенные деньги, купив дорогие вещи и телефон.

Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за мошеннические действия. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК (мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы).