Гражданин М. подал в Костанайский городской суд иск о признании увольнения незаконным и возмещении морального вреда. Но в ходе процесса выяснилось, что его доказательства - подделка, сообщает пресс-служба областного суда.

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Истец c 1 по 4 июля 2023 года отсутствовал на работе и на звонки не отвечал, в результате чего трудовой договор был расторгнут по инициативе работодателя. В ходе рассмотрения дела М. пояснил, что отсутствовал на рабочем месте по состоянию здоровья, так как является инвалидом 2-й группы. В подтверждение предоставил справку о приеме врача-хирурга.

- В суде сотрудник поликлиники пояснила, что пациент на приеме у врача не был, а документ, который представил истец суду, не является справкой, а распечаткой из электронной амбулаторной карты. Однако, при распечатывании сведений из амбулаторной карты цифра даты была удалена, что говорит о фальсификации доказательств, - говорится в сообщении суда. - Предъявление подобного документа в суд свидетельствует о злоупотреблении работником права на защиту, поскольку такие действия работника направлены на причинение материального ущерба работодателю, а не на реальное восстановление трудовых прав. При этом суд отметил, что истец не желает восстанавливаться на работе, он лишь считает, что ему причинен моральный вред, который просит взыскать с ответчика.

Решением суда в удовлетворении иска гражданину М. отказано в полном объеме.

Решение в законную силу еще не вступило.