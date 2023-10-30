В акимате Костаная сегодня, 30 октября, наградили серебряного призера по пара пауэрлифтингу Турсынай Кабыл и бронзового призера по дзюдо в классе незрячих Динару Куджулову. Им вручили сертификаты на 500 000 тенге и часы с логотипом областного центра.

Аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о погибших шахтерах в Карагандинской области. На шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли 46 человек.

Сразу после аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ зачитал повестку совещания и перешел к награждению спортсменов.

Кабыл Турсынай завоевала серебряную медаль по пара пауэрлифтингу

- Вы знаете, что в Китае закончились четвертые летние Пара Азиатские игры, в которых от нашей области участвовали 8 спортсменов, из них 4 костанайцы, - сказал Жундубаев. - По пара пауэрлифтингу мастер спорта Кабыл Турсынай завоевала серебряную медаль в весовой категории до 42 кг. Отмечу, что эта медаль является исторической для всего региона - первая медаль в Костанайской области на Азиатских Пара играх. Хочу поздравить с большой победой, вы уже готовитесь к Олимпийским Пара играм. Также в составе команды участвовала Динара Куджулова, которая завоевала бронзовую медаль в дзюдо. Она установила рекорд на этиъ соревнованиях. И я бы хотел поздравить Динару, как президент областной федерации дзюдо. Тоже желаю вам больших успехов.

Динара Куджулова завоевала бронзовую медаль по дзюдо

Наградили также Дмитрия Царенко, личного тренера Турсынай Кабыл, и Ивана Сорокина, личного тренера Динары Куджуловой. Им вручили часы и сертификаты на 250 000 тенге.

Фото Георгия ГОВОРОВА