Число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко выросло до 35, сообщает пресс-служба МЧС РК. Поиски еще 11 человек продолжаются, передает Tengrinews.kz

Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров. В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", - говорится в сообщении.

Продолжается контроль газовой обстановки.

Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.