Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

"Прежде всего, хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Им предоставляется медицинская помощь в полном объеме", - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с обеспечением промышленной безопасности на предприятии по-прежнему остается критической.

"По итогам заседания глава правительства поручил акимату Карагандинской области совместно с МЧС и другими госорганами принять необходимые меры по ликвидации аварии. Он также подчеркнул важность всестороннего выяснения причин происшествия и установления виновных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Кроме того, Министерству труда совместно с акиматом и АО "АрселорМиттал Темиртау" поручено оказать помощь семьям пострадавших и погибших шахтеров, а Министерству промышленности и строительства – принять меры по завершении процедур передачи предприятия в пользу Республики Казахстан.

"Наряду с этим, по поручению Главы государства решением комиссии исполняющим обязанности гендиректора АО "АрселорМиттал Темиртау" определен Вадим Басин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Караганде по состоянию на 19:00 достигло 33 человек. Поиски 13 шахтеров продолжаются. На данный момент работа всех шахт "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена.

Отметим, что в Караганде уже побывал Глава государства, он выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

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