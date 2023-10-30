30 октября 2023, 10:03

По стационарному телефону мне звонила только покойная мама. В 2020 году ее не стало, ковид забрал и аппарат этот замолчал. Сколько раз просил Казахтелеком, убрать у меня стационарный телефон. Они мне отвечают: у вас такой тариф, убрать не можем, да вы за него немного платите. Но, уважаемые, этот тариф сами вы и придумали, не я же! А это "немного" понятие относительное.

Собрать так нахаляво за неработающий аппарат денежку со всех - получится кубышка.

Сколько раз говорят о реформах в Казахтелекоме, воз и ныне там.

Теперь вот номерами стационарных телефонов завладели мошенники. А что, смысл понятен, они остались в основном у пожилых людей.

Вдруг зазвонил так молчавший мой телефонный аппарат в прихожей. Я сначала даже не понял, так отвык от его трели. В трубку рыдала в голос девушка! Ах, как она рыдала, как она рыдала, Станиславский отдыхает:

- Я попала в больницу! У меня голова разбита...

Где они таких артисток находят? Попадание в роль стопроцентное. Фирма веников не вяжет. После моего равнодушного повторения:

- Ну и что?.. Ну и что?..Ну и что?..

Она тихо положила трубку.



Я еще раз прошу Казахтелеком: снимите с меня этот архаичный стационарный телефон. Отказываюсь за него платить. Хватит уж наживаться на нас под видом навязываемых услуг. Нет монополизму Казахтелекома!