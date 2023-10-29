За 9 месяцев этого года в департамент торговли и защиты прав потребителей поступило 1328 обращений. На что больше всего жалуются люди и как будет обновленная стратегия защиты, обсуждали 27 октября в региональной палате предпринимателей.

По данным департамента, в основном жители области обращаются из-за нарушения их прав в сферах розничной торговли, общепита, предоставления услуг ЖКХ, бытовых, туристических, а также в сфере электронной торговли.

- Нами проведено 19 внеплановых проверок, - сказал руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Мурзахан ЕРКАНОВ, - 42 субъекта предпринимательства привлечены к административной ответственности, из них 32 — за несоблюдение торговой надбавки (15%) при продаже социально-значимых продовольственных товаров, 4 — за отсутствие ценников на товары и за разницу цен, обозначенных в чеке и на витринах.

По словам Ерканова, министерство торговли и интеграции РК постоянно отслеживает потребительские настроения. В прошлом году, например, по итогам опроса 10 000 респондентов выяснилось, что 31% потребителей столкнулись с несоблюдением сроков годности и хранения продуктов питания, 24% опрошенных недовольны качеством товаров, 19,2% потребителей жалуются на отсутствие требуемой по закону информации о продуктах питания, которая должна располагаться на упаковках — о составе продукции, свойствах, адресе и контактах производителя. То есть нарушения грубые и явные. Министерство инициировало создание ситуационного штаба по обеспечению продовольственной безопасности на внутреннем рынке.

- Недавно у нас в области состоялось выездное заседание этого штаба, мы с представителями других госорганов объезжали торговые сети, - сообщил Ерканов, - отмечали, как много импортных товаров не соответствует требованиям наших техрегламентов... Следует заметить, что защита прав потребителей зависит не только от госорганов, но и от неправительственных институтов. Для более эффективной интеграции с ними предложено запустить социальный проект «Сапалы өнім» - «Качественный товар», чтобы активнее выявлять нарушения нормативов, факты недобросовестной конкуренции. Законодательные инструменты для этого есть. Закон о защите прав потребителей позволяет общественникам изучать потребительские свойства товаров, инициировать проведение экспертиз качества и безопасности товаров, проводить опросы населения для выявления общественного мнения о качестве продукции, обращаться в госорганы для оценки качества товаров, самим предъявлять иски в суд в интересах потребителей и распространять информацию о результатах исследования качества и безопасности продукции. При исполнении данного функционала общественники вправе применять фото-и видеофиксацию всех действий, осуществляемых при реализации товаров.

Председатель общественного объединения «Союз защиты прав потребителей Костанайской области» Ольга БЕРЕЗУЦКАЯ рассказала, что в рамках «Сапалы өнім» будет реализован проект «Контрольная закупка». Идея — как в известной когда-то телепрограмме — дать гражданам объективную информацию о действительно качественных товарах и аутсайдерах.

Пока, сказали оба спикера, идет доработка проектов.

Фото Галины КАТКОВОЙ