По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 октября, ночью на западе, юге, а днем - на большей части области будет дождь со снегом, туман, гололед. Ночью и утром на западе области по прогнозу низовая метель. В воскресенье, 29 октября, вновь ожидаются осадки в виде дождя и снега, особенно сильные на западе и севере области в дневное время. В понедельник, 30 октября, на большей части области территории ожидаются осадки (дождь, снег). На севере и востоке области - гололед, низовая метель.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность, утром и днем дождь со снегом, гололед.

- В субботу ночью по области будет 2-7 градусов мороза, на юге 1 градус тепла, - сообщила ""НГ" дежурный синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днём ожидаем от 0 до +5°С, на юге +8°С. В воскресенье прогнозируем ночью -3...+2°С, днём +3...+8°С, на юге +11°С. В понедельник отрицательных температур не будет даже в ночное время, ожидается 1-6 градусов тепла, а днём вновь +3...+8°С, на юге +11°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -3...-5°С, днём +1...+3°С. В воскресенье: ночью -1...-3°С, днём +3...+5°С. В понедельник: ночью +1...+3°С, днём +3...+5°С.

В субботу синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, в воскресенье и понедельник - юго-западный с переходом на юго-восточный. Ожидаемая скорость ветра в ближайшие трое суток - 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с.