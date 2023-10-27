27 октября 2023, 16:11

Хотела бы оставить жалобу на работу ГКП «Костанай-Су». Уже несколько лет данная организация никак не может решить определенную проблему. Наш злосчастный проулок Соколовский, между проездом Садовым и улицей Комарова, с 2019 года никак не получит покоя.

Началось все с того, что решили заменить старую канализационную трубу в этом месте. Моя семья проживает в старом доме на углу. Началось все с грохочущего трактора и установки по перекачке отходов, которая жужжала и днем и ночью без остановки, что голова шла кругом. Потом решили: раз пошел такой процесс, устроить мощные раскопки с мощной техникой. Вежливо попросили разрешения снять забор из профлиста на время копки траншеи с обещанием немедленно все вернуть на место по завершению работ. Естественно мы пошли навстречу.

Мало сказать, что наш дом сотрясался при копке ямы. Пережили. Яму раскопали и забросили на долгое время. От питьевой воды, прошу обратить внимание, на этот период наша улица естественно была отключена - ну там же работы шли (невидимые). Лето же шло уже к концу. Вдруг, резко спохватившись спустя месяца полтора, бригада за пару дней быстренько все закопала обратно (новую трубу уже положили). Я лично подходила к ребятам с просьбой не забыть о нашем заборе. Работали же уже совершенно другие люди. Да, конечно, не переживайте, сказали они и уехали "в закат".

Придя в себя через время от такого крутого подарка в виде погнутого и не поставленного на место забора, я стала звонить с просьбой поставить его на место в диспетчерскую ГКП. Итог: девушка, обещавшая, что все передала уже несколько раз бригадиру , заслышав мой голос на другом конце провода, стала просто кидать трубку. И так продолжалось еще плюс пару недель. Тогда я написала от руки жалобу с обещанием обратиться в суд и, приехав в их офис, зарегистрировала ее в канцелярии. И о чудо. К нам на следующий день приехал начальник (простите, не помню ваше имя), извинился и забор поставили на место буквально через день.

В 2020 году наш переулок заасфальтировали (здесь мы опустим момент, что укладка асфальта и его утрамбовка рядом с домом принесли немало проблем в виде трясущегося дома и осыпающейся штукатурки). Стало чистенько и хорошо.

Так было

Но мы же в любимом Костанае. Любоваться новой дорогой долго не дали. Кто-то как-то умудрился канализацию забить нетипичным для канализации образом. Часть дороги пришлось перерыть, ребятам из «КосСу» тут, конечно, надо отдать должное, пришлось им поковыряться. По итогу, говорят, даже куртку и еще какие-то вещи достали (!). Тут уже, конечно, вопрос к тем деб...лам, что такие трюки выделывают, особенно по отношению к их умственному развитию.

Однако вернемся обратно. Я понимаю, что коммуникации у нас очень изношены и старые, но логично же думать, что раз проложена труба новая, то в этой части копать никто уже не будет. Нет, оказывается, это нелогично. Так как опять возникли вопросы по работе канализационных стоков, итогом стало: очередная серия жужжащих машин по откачке-прокачке (простите, не знаю, как правильно называются), парад всей большой копательной техники Костаная (широкий ассортимент, похвально).

Мы же помним, что пару лет назад нам с любовью тромбовали асфальт? Теперь с любовью и началом осени нам первоначально взрыли в проулке весь асфальт, потом откапывали и закапывали землю, еще раз копали. Их техника даже умудрилась как-то провалиться разок. Сняли у соседей подальше забор, всю эту активность сопровождает постоянный шум, тряска дома, я реально устала переживать из-за этого. Любая тяжелая техника, что проезжает рядом, сотрясает наш дом, и сейчас, пока я пишу этот текст, пол дрожит под ногами. Ну сколько можно? Воду постоянно отключают. Периодически, если она и есть, вода идет из-под крана либо мутная, либо просто грязная. В колонках рядом, к сожалению, такая же история. А покупать постоянно пятилитровки воды не понакупаешься.

В качестве завершения хочу упомянуть также намучившейся перекресток Комарова - Соколовская, саму улицу Комарова в нашем квадрате. Работники ГКП «Костанай-Су» там частые гости. В этом году обожаемая организация перерыла дороги что по Комарова, что по Джангильдина, Садовой, Хакимжановой и других. Был асфальт и нет асфальта. Давно облагородили частный сектор? Кто-то повторно выделит деньги на повторное благоустройство? Сомневаюсь. Готовьте калоши и резиновые сапоги, господа и дамы. Частный сектор с осенней грязью и весенней слякотью вернулся!

Так стало

И напоследок - выходя сегодня из дома, чуть не попала под колеса резвого камазиста. Они, возможно, настолько привыкли к бардаку в нашем районе, что считают, что можно гонять, как по трассе. А у меня на секундочку проблемы со зрением, и в какую сторону мне нужно отпрыгнуть нужно еще было подумать...