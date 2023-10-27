Инцидент в с. Заречное произошел еще 19 октября, но "НГ" стало известно о нем только вчера, 26 октября. Читательница написала об "экологической катастрофе, которая вообще никак не освещается".

- В четверг, 19 октября, мы с дочерью вечером возвращались домой в Заречный, и слева от дороги увидели фонтан, который бил выше экскаватора, который, судя по всему, повредил трубу, - написала женщина. - Все бы ничего, но это не вода, а канализационные стоки. Два дня все рвы и ямы наполнялись этим содержимым, вонь неимоверная, мимо ехать невозможно. Сейчас уже и поле залито, довольно большая площадь. Вопрос в том, что будет сделано? И куда это все течёт! А ответ только один - все стекает в реку. Техника стоит бездействует, работники сидят на трубах, говно течет в реку и никто ничего не знает. А скажут, что это дожди. Но там огромный ров, и он парит, видно, что течь продолжается.

В пресс-служба акима Костанайского района подтвердили, что 19 октября подрядная организация ТОО «Костанайсельхохводопроводстрой» допустила порыв действующей напорной канализации во время строительства другой напорной канализации, предназначенной для микрорайона Байтерек. Но порыв был устранен уже на следующий день.

- На данный момент ведется работа по устранению последствий аварийной ситуации, - сообщили в акимате. - КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района совместно с ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» было направлено письмо в РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» для принятия решений по наказанию виновных лиц.

Фото Олега ПАКА