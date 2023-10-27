Сколько денег получат юные казахстанцы в рамках проекта "Нацфонд-детям" и откуда взялись 3,5 тысячи долларов, рассказал вице-министр финансов Даурен Темирбеков на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Оrda.kz.

Он отметил, что каждому ребёнку 1 февраля 2024 года поступит единая сумма - и тем, кому 17 и тем, кому один год.

"3,5 тыс. долларов - эта сумма появилась из расчетов технических исторических данных Нацфонда, который был создан в 2000 году. То есть, если брать историческую доходность, то примерно говорили о 3,5 тысячах долларов. Однако, утверждать что через 18 лет будет именно эта сумма, нельзя. Сумма может быть и больше. По крайней мере, мы прилагаем к этому все усилия", - пояснил Темирбеков.

Он добавил, что Нацбанк, как управляющий ведет соответствующую работу по повышению эффективности. То есть деньги не будут лежать "мертвым грузом" на счетах детей.

"Все деньги, которые будут начислены в 2024 году, будут инвестироваться. На них также будет начисляться инвестдоход и они будут храниться в долларах в Нацфонде. После достижения 18 лет ребенок получит их на свой спецсчет в тенге", - сказал спикер.