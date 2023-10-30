Рудничанин Геннадий ИПАТОВ этой осенью вместе с друзьями отправился снимать южные города Казахстана для своего youTube-канала. Какого же было удивление его подписчиков, когда после пейзажей Алматы в его соцсетях появились красоты Индии. В Дели он прилетел один, чтобы осуществить свою давнюю мечту - повторить «Азиатскую авантюру» Алексея Коровина.

Без прививок и багажа

Геннадий Ипатов посмотрел фильм украинского мотопутешественника Коровина, когда ему было всего 11 лет. Он признается: когда получал водительские права, сразу сдавал экзамен на категорию А с мыслью о будущем путешествии в Индию.

По оценке Ипатова, индийские дороги гораздо лучше казахстанских

- Алексей Коровин всегда путешествовал один, снимал документалки про свои поездки, - вспоминает Ипатов. - В «Азиатской авантюре» он прилетел в Пакистан, путешествовал по стране на велосипеде. А потом поехал по Индии на мотоцикле. И меня в детстве это очень впечатлило: один человек, в незнакомой стране, как он медитировал за рулем.

Попасть в Индию хоть и недешево, но не очень трудно. Виза обошлась в 25 000 тенге, а процесс оформления занял всего пару дней. Как только казахстанский лоукостер открыл рейс Шымкент - Дели, Геннадий поспешил купить билет.

- Сложность была в том, что в трех городах Казахстана я не смог найти частных прививочных кабинетов, - рассказал «НГ» Ипатов. - У нас есть государственный календарь прививок. И все. Ты не можешь получить прививку, которой нет в календаре. Ты не можешь привиться от малярии. Мне нужны были 4 прививки. И ни одной я не сделал. Туристические агентства, когда, например, делают туры в Мекку, включают в стоимость прививки по прибытии в ОАЭ. Но у меня есть хорошие друзья среди врачей, они выписали мне курс антибиотиков, которые стоили смешных денег. Я пил их до поездки, пару дней в Индии и по возвращении на родину. При этом на границе никаких справок у меня не требовали.

В Индию Геннадий Ипатов прилетел практически без багажа. С собой 5 кг вещей, из которых почти 3 кг - это экипировка для мотоциклиста.

«Помогите мне»

Первое знакомство с новой страной началось с шока - индийская столица оказалась совершенно неинтересной для путешествия.

- В Индии ты не можешь в любом ларьке купить местную сим-карту, ты должен обратиться в специальное государственное туристическое подразделение, - говорит Ипатов. - Для меня Индия началась с того, что я вышел из станции метро и неправильно повернул. Очутился на самом старом рынке Дели - тут и торгуют, и животных разделывают, и девушки ищут себе клиентов на ночь. Полтора часа бродил там без связи, без местных денег. Зашел в первый попавшийся банк с фразой на английском «Помогите мне». С моей точки зрения, сам Дели - очень неуютный муравейник, грязный. Посмотреть на него в Интернете интереснее, чем вживую, потому что в Сети это снято красиво, с хорошего ракурса. И ничем не пахнет вокруг.

И хотя, по словам Геннадия, в Индии он всегда чувствовал себя в безопасности, все-таки принял несколько строгих правил поведения в новой стране.

- У Алексея Коровина есть правило 20 минут, которое я использую в путешествиях как по Казахстану, так и в Индии, - рассказывает рудничанин. - Правило заключается в том, что за 20 минут с тобой ничего не случится. Местные к тебе присматриваются, понимают, кто ты. Самые суровые бандиты тебя пока не тронут. Поэтому я спокойно останавливался, и только если мне было некомфортно, тогда уезжал.

Цена впечатлений

Поездка обошлась примерно в 500 000 тенге. В Дели Геннадий взял в аренду мотоцикл (6 000 тенге в сутки, всего - около 100 000) и отправился в 18-дневное путешествие. Перелет в обе стороны стоил около 100 000 тенге, с учетом, что в обратно летел в Шымкент и через Астану вернулся в Костанай. Билеты взял еще весной, во время распродажи. Очень дорогой бензин, литр стоил 630-650 тенге за литр. На обслуживание и заправку мотоцикла ушло еще 100 000 тенге. Еда забрала еще 100 000.

На улицах столицы Дели Геннадий пробыл всего день, купил там сим-карту и взял напрокат мотоцикл

- Я в Индии похудел на 4 кг, хотя я и так худой, - смеется Геннадий, - потому что местная кухня - в основном это еда бедняков. Чаще всего это вегетарианская еда, а набор приправ совсем отличается от нашего. Огромное количество карри и других остро-кислых специй. Я за путешествие съел, наверное, 15 кг бананов и теперь долго не смогу на них смотреть.

Аренда жилья стоила тоже около 100 000 тенге. В разных городах, в зависимости от отеля, ценники разные, но самый дорогой номер на Гоа обошелся в 9 000 тенге за сутки. Самый дешевый хостел в Агре - 1 400 тенге за ночь. Геннадий предупреждает, что в Индии нельзя доверять онлайн-сервисам, так как картинка часто может не соответствовать реальности.

- И надо учитывать, что четыре ночи я жил бесплатно, - объясняет Ипатов. - Одну ночь провел на заправке, потому что не заметил, как наступила ночь. Ехать ночью по дорогам Индии очень опасно, особенно если у тебя нет возможности прицепиться к кому-то из местных. На дороге обязательно встретятся коровы, собаки, грузовики без фары, да и сами индусы могут спокойно бродить по любой полосе. Поэтому я остался на заправке. Заправка была круглосуточная. Сначала просто лег на мотоцикле, используя его, как кушетку. Но меня достали комары. Потом осмотрел заправку, нашел каморку со старым креслом. Утром меня разбудил работник заправки, и я поехал дальше на Гоа.

«Пляшут, как в последний раз»

В Индии казахстанец, конечно, выделялся среди местных и привлекал внимание к своей персоне. Несколько раз его останавливали полицейские, у которых не было претензий к парню, зато было жгучее желание сделать фото и показать Гену родственникам по WhatsApp.

Трактор и колонки помогают индусам отмечать праздники

- Жители Индии в чем-то очень наивные, но очень любознательные, - вспоминает Ипатов. - Ты можешь стоять на заправке, а местный подойдет и молча в упор будет рассматривать тебя. Как ребенок, смотрит, ему интересно. У индусов чуть ли не каждый день какой-то праздник. Я так рад, что проехал не только по городам, но и по деревням. Как они празднуют? Едет трактор, за ним на тележке тянется генератор, к которому прикреплена телега со световым оборудованием и колонками. И на всю улицу орет электронная музыка. А за трактором идут индусы и пляшут, как в последний раз в жизни. Они меня чуть с мотоцикла не сняли просто. И эти танцы могут длиться часами. В какой-то момент начинаешь немного уставать от праздников, потому что понимаешь, что в определенный момент этот трактор перегородит дорогу и ты по городу даже проехать на мопеде не сможешь.

При этом на улицах Индии редкость - встретить гуляющих женщин.

- Их просто нет на улицах физически, - удивляется рудничанин. - Девушки и женщины в возрасте от 10 до 40 лет на улицах очень редки, и те покрыты одеждой с головы до ног. Это очень удивляет. Ты справшиваешь местных: а где, а почему? А потому, что небезопасно. Даже местным. Потому что говорить о правах женщин и равноправии в Индии очень наивно. Огромное количество случаев насилия.

Особенности национальной культуры

Из столицы Геннадий на мотоцикле отправился за 248 км в Агру, где расположен знаменитый храм любви.

Тадж-Махал оказался маленьким - совсем не таким, как на фото

- Огромное уважение всем фотографам и видеографам, потому что Тадж-Махал очень и очень маленький, - делится впечатлениями путешественник. - Его просто классно фотографируют. Тадж-Махал производит впечатление с точки зрения огромной истории, насколько абсурдно различаются сам памятник и окружающее его пространство. Как будто золотое яичко из сказки бросили в огромную свалку. Это общая проблема для Индии, там везде очень много мусора. В Индии много разных заморочек. Например, местные могут проезжать на мопеде, а иностранцев тормозят за 2 км от Тадж-Махала и предлагают идти пешком. Сейчас, кстати, Тадж-Махал начал желтеть из-за плохого воздуха.

После Агры еще больший заезд на 760 км на восток, в город Варанаси. За один день проехать этот участок почти невозможно.

- Я быстро нашел, за кем пристроиться, - говорит Ипатов. - И хотя разрешенный режим - 90 км/ч, автомобиль, за которым я следовал, гнал 120-130 км/ч. И не снижал скорость, классно маневрировал. Я долго не мог понять, куда он так торопится. По номерам понятно, что он не из этого штата. Только через десятки километров понял, что Варанаси - это древний и священный город, в котором индус может прервать свой земной путь и не перерождаться. Но успеть провести обряд нужно за 24 часа после смерти. Я так присмотрелся и увидел, что в машине на заднем сиденье - безвольный силуэт. И я понял, что пристроился за катафалком. На заправке подумал, что у меня больше чем 24 часа. И последние 40 км ехал очень медленно, наслаждался уникальной природой.

В Варанаси рудничанин посмотрел на ритуальный костер, на котором догорал труп человека. Это разрешено законом. В башне с видом на Ганг разжигали около 20 ритуальных костров. И даже удалось поговорить с участниками ритуала, посмотреть, как пепел развевают над рекой.

На дорогах Индии много мусора и свиней, которые им питаются

Природа Индии крайне разнообразна. За день ты мог покататься по степям, проехать горы и успеть доехать до национального парка с тропическим ливнем. Рельеф тоже разнообразный, поэтому 60 км в Индии можно ехать 4 часа. Как признается Геннадий, там где нет людей - природа Индии завораживает глаз. В густонаселенных районах очень много мусора, на который никто не обращает внимания. И иногда, несмотря на красивый вид, все мысли туриста посвящены стойкому запаху старого помойного ведра в микроволновке. «Пока я еду, все прекрасно. Остановлюсь, вдохну, и хочется поскорей продолжить путь», - резюмирует путешественник.

Из Варанаси Геннадий через Нагпур отправился на Гоа. По мнению рудничанина, его пляжи тоже сильно переоценены. Особенно путешественника разочаровали качество дорог и мусор на пляжах.

Пляжи Гоа напоминают костанайские турбазы, но с разбросанным повсюду мусором

- Берешь любую туристическую базу Костаная, завези туда пару фур мусора, немного легких наркотиков и людей, которые три года не работали, и ты получишь Гоа, - сравнивает Ипатов. - И еще с этих куч мусора будут какие-нибудь ручьи в Тобол течь. А вокруг - множество собак и пара коров. На Гоа, конечно, есть гостиницы с закрытой территорией, ставят Будду для туристов. Но это не совсем тот Гоа, который видят местные. Просто хочу, чтобы ваши читатели, которые захотят побывать в Индии, понимали: это очень тяжелое с точки зрения эмоций путешествие, и тебе следует понимать, куда едешь. Ты должен понять, что в номере могут бегать насекомые. Привереды будут 6 часов искать гостиницу.

В Мумбаи Геннадия впечатлила архитектура, которая сформировалась под влиянием британских колонистов. Туристам советует ехать именно в этот город, чтобы и в море покупаться, и индийский колорит увидеть, и от мусора испытать шок. Многие сооружения здесь имеют богатую историю.

Приключения с полицией

На обратном пути в Дели у Геннадия украли портмоне с деньгами, банковской картой и телефоном.

- Это невероятное стечение обстоятельств, - теперь с улыбкой рассказывает Ипатов. - Так совпало, что из семи дорог я выбрал именно эту. Свой скромный багаж закреплял на мотоцикле с помощью резинки. Были разные варианты: рюкзак, а сверху кофта или куртка снизу. И так совпало, что именно на той дороге куртка была сверху, а карман был между двух резинок. Где-то на ходу, в какой-то пробке, кто-то расстегнул карман, забрал содержимое и испарился.

Индусы очень любознательны и могут долго рассматривать иностранцев

Пропажу Геннадий обнаружил уже через 15 минут. Как и любой турист, обратился в полицию.

- Полицейские, как и многие индусы, живут без особых переживаний, - вспоминает рудничанин. - Полицейским было все равно. В Индии существует государственая система, которая отслеживает абсолютно все телефоны. Я продиктовал свой индийский номер, тут же увидел на планшете полицейского, где я был последние три дня. И в полиции сказали: если телефон не разберут на запчасти, то найдут через три дня и отправят по почте. Так как есть эта система, полиция особых усилий в помощи мне не предприняла. Чтобы вы понимали: я сам сидел и отсматривал камеры видеонаблюдения.

Спасло то, что с собой был второй телефон, который не достался мошенникам.

- Мы с полицией поехали в банк, попросили дать мне другую карточку, чтобы я мог перевести деньги, - продолжает вспоминать Ипатов. - А в банке говорят: «Нет, это невозможно». И не объясняют почему. Через полтора часа переговоров мне предложили выдать деньги, если у меня есть депозитный счет в индийском банке. Вот тогда у меня почти истерика случилась. Я вел себя эмоционально. Хорошо, что мне раздали вай-фай и я нашел первое попавшееся приложение для перевода денег. Оно меня спасло. Кстати, в приложении мне деньги конвертировали из тенге в рупии по курсу выгоднее, чем в Нацбанке Казахстана. Тогда я успокоился. Пил пиво и ел лепешки с полицейскими, общался по телефону с их родственниками. Вот сейчас понимаю, что ни в каком турагентстве не получу таких приключений с индийской полицией.

В Дели Геннадий вернул мотоцикл. Как оказалось, в сервисе к такому ответственному поведению готовы не были. Обычно мотоциклы пропадают вместе с арендаторами, поэтому в договоре аренды сразу прописывают наикрутейшую страховку, которая составляет четверть стоимости аренды. На царапину, которая появилась во время путешествия, никто даже внимания не обратил.

Всего Ипатов проехал по дорогам Индии 5 250 км. Кстати, дороги очень хвалил и жалел, что в Казахстане нам еще далеко до индийской инфраструктуры.

- Это путешествие дало мне очень много правильных мыслей, - резюмирует Ипатов. - На ближайшие несколько лет у меня есть запал - всегда концентрироваться на возможностях, которые у меня есть. Могу заниматься своей работой, могу в любой момент съесть много говядины. Очень скучал по мясу в Индии. Я могу спать в кровати, а не на заправке. Такие путешествия помогают понять, что на самом деле имеет ценность. После путешествия я ко многим вещам поменял отношение и теперь понимаю, почему многие мужики на две недели могут уехать в Торгай на рыбалку. Людям иногда нужно побыть с мыслями наедине.

Геннадий Ипатов планирует снять свою «Азиатскую авантюру», посвященную памяти мотопутешественника Алексея Коровина. Благо большинство кадров с украденного айфона можно восстановить.

Фото из личного архива Геннадия ИПАТОВА