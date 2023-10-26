131 тысяча жителей Костанайской области не зарегистрированы в системе ОСМС. Это 15,8% от общего числа населения региона. Основная часть незарегистрированных - самозанятые, сообщил 26 октября на брифинге в РСК директор КОФ Фонда ОСМС Батырбек НУРГАЛИЕВ.

Чтобы в полной мере получать медицинскую помощь, такие граждане должны самостоятельно вносить платеж в систему. Сделать это можно двумя способами. Первый - оплата 5% от размера минимальной заработной платы за 12 месяцев. Причем можно ускорить процесс получения статуса, если внести единовременный платеж за 12 месяцев.

- В следующем году ожидается увеличение минимальной заработной платы до 80 000 тенге. Соответственно размер взноса будет составлять 4000 тенге вместо действующих сейчас 3500 тенге, - отметил Нургалиев. - Однако следует учитывать: если вы оплачиваете взносы за год вперед, сумма определяется текущим месяцем. То есть, если оплатить страховку в текущем году, то общий платеж составит 42 000 тенге за 12 месяцев. Начиная с января 2024 года, размер взносов будет увеличиваться и годовая сумма будет составлять 48 000 тенге.

Кроме того, стать участником системы ОСМС возможно посредством так называемого единого совокупного платежа. Его размер составляет 1 МРП для горожан и 0,5 МРП для сельчан. Нужно отметить, что ЕСП ввели в 2019 году на 5 лет. С начала 2024 года данного вида платежа не будет.

- Чтобы не потерять статус застрахованного в 2024 году, граждане могут зарегистрироваться в качестве ИП и платить 5% от одной четверти МЗП, или самостоятельно оплачивать взнос размером 5% МЗП, - уточнил Нургалиев.

Директор филиала обратился к поступившим в этом году в вузы студентам, чтобы они самостоятельно проверили статус в системе ОСМС, потому что есть фактор несвоевременного внесения сведения в национальную образовательную базу данных. И если статус отсутствует, нужно обратиться к администрации учебного заведения.

Фото РСК