Сегодня, 26 октября, в селе Клочково этого района члены НДПП «Ауыл» провели мероприятие, на котором обсудили возможность использования для водоснабжения альтернативных источников. Они в области есть, способны обеспечивать малые села, отгонные участки.

По информации, прозвучавшей на семинаре, в Костанайской области почти 200 сел не имеют централизованной подачи питьевой воды. Эти населенные пункты очень разные. Есть и те, где проживает сейчас менее ста человек.

- Никто не может спрогнозировать, что будет через десять лет. В любом случае, пока люди продолжают там жить, им нужно обеспечивать условия для этого, - сказал член политсовета НДПП «Ауыл» Валентин ХАДАНОВИЧ.

Государство, конечно, реализует программы по водообеспечению. О них акимы постоянно рассказывают на встречах с населением. Затраты на прокладку водопроводов в целом по области миллиардные. Пункты очистки и раздачи воды, пункты раздачи привозной воды в малых селах, как пояснил на семинаре заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Азамат НАРИМАН, являются только первым этапом решения проблемы, дальше планируется строительство сетей.

Партийцы заявляют, что в малых селах быстрее и экономичнее использовать ветровые водоподъемные установки, во всяком случае там, где есть пресные подземные источники.

По словам Хадановича, опыт как производства, так и использования подобных установок в области был, но оказался основательно забытым. Однако дело можно возродить на современном уровне. Есть предприятие, которое сейчас делает упор на выпуск оборудования для производства сельскохозяйственных кормов, но готово наладить производство таких установок.

- Образование у меня еще советское, качественное, работал в свое время на ремонтно-механическом заводе, на заводе по производству дорожной техники. И сейчас предприятие у нас именно производственное, при этом имеем свое конструкторское бюро, техотдел, укомплектованные грамотными специалистами. То есть мы идем от проектирования до выпуска оборудования. Водоподъемник на основе ветровой энергии — идея не новая. Мы изучили российский, зарубежный опыт, вывели свой вариант. Имеем патент. Есть почти готовый образец. Если будет спрос, можем запустить в серию, - сказал участникам семинара предприниматель Александр БОРЗЕНКОВ, - кроме того, имеем разработки оборудования для обнаружения линз пресной воды на разной глубине залегания.

Председатель филиала партии Гайния ЕСЕЕВА спросила у чиновников, которые участвовали в семинаре, может ли этот вариант обводнения быть включен в государственные программы, использоваться акиматами наряду с традиционными способами подачи воды.

Азамат Нариман пояснил, что как госструктура они не могут лоббировать интересы частной компании, однако просят предоставить презентацию, чтобы более предметно ознакомиться с вариантом, проинформировать о нем акиматы в районах, ведь именно они являются заказчиками проектов по водообеспечению.

Кадр из видеоконференции