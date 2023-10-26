Обнародованы данные о зарплатах казахстанцев
Бюро национальной статистики провело единовременное обследование по распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам обследования численность работников в крупных предприятиях, в частично малых и организациях, проработавших полностью апрель 2023 года, составила 3 437,3 тысячи человек, в том числе мужчины составили 49 процентов (1683,8 тысячи человек), женщины - 51 процент (1753,5 тысячи человек).
В общем числе работники получали следующую среднемесячную заработную плату:
- до 70 000 тенге - 1,5 процента работников;
- от 70 000 до 150 000 тенге - 22,8 процента;
- от 150 000 до 300 000 тенге - 36,2 процента;
- от 300 000 до 600 000 тенге - 30,8 процента;
- от 600 000 тенге до 900 000 тенге - 5,5 процента;
- от 900 000 тенге до 1 200 000 тенге - 1,7 процента;
- от 1 200 000 тенге до 1 500 000 тенге - 0,6 процента;
- свыше 1 500 000 тенге - 0,9 процента.
Также бюро рассчитало медианное значение заработной платы работников, в 2023 году его размер составил 251 356 тенге (204 149 тенге в 2022 году). Отметим, что медиана - это центральное значение всего зарплатного ряда, расположенного по мере возрастания, где по итогу половина всех работников получает больше него и половина - меньше.
Кроме того, модальное значение заработной платы работников составило 81 377 тенге. Это заработная плата, которая встречается чаще остальных.
У руководителей уровень заработной платы по сравнению с 2022 годом вырос на 13,9 процента. У рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий - на 23,2 процента, а у неквалифицированных рабочих - на 26,4 процента.
Среднемесячная зарплата у работников со средним образованием составила 230 841 тенге, с высшим образованием - 398 214 тенге и послевузовским образованием - 505 170 тенге.
В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников составила:
- в возрасте от 16 до 24 лет - 223 165 тенге;
- от 25 до 28 лет - 284 278 тенге;
- от 29 до 34 лет - 324 276 тенге;
- от 35 до 44 лет - 356 082 тенге;
- от 45 до 54 лет - 330 626 тенге;
- от 55 до 64 лет - 305 319 тенге;
- старше 65 лет - 284 378 тенге.
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