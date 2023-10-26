Бюро национальной статистики провело единовременное обследование по распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам обследования численность работников в крупных предприятиях, в частично малых и организациях, проработавших полностью апрель 2023 года, составила 3 437,3 тысячи человек, в том числе мужчины составили 49 процентов (1683,8 тысячи человек), женщины - 51 процент (1753,5 тысячи человек).

В общем числе работники получали следующую среднемесячную заработную плату:

до 70 000 тенге - 1,5 процента работников;

- 1,5 процента работников; от 70 000 до 150 000 тенге - 22,8 процента;

- 22,8 процента; от 150 000 до 300 000 тенге - 36,2 процента;

- 36,2 процента; от 300 000 до 600 000 тенге - 30,8 процента;

- 30,8 процента; от 600 000 тенге до 900 000 тенге - 5,5 процента;

- 5,5 процента; от 900 000 тенге до 1 200 000 тенге - 1,7 процента;

- 1,7 процента; от 1 200 000 тенге до 1 500 000 тенге - 0,6 процента;

- 0,6 процента; свыше 1 500 000 тенге - 0,9 процента.

Кстати, средняя заработная плата в Костанайской области на 1 октября 2023 года составила 300 222 тенге. По областному центру - 266 857 тенге, это на 3 000 тенге больше, чем на эту же дату прошлого года.

Также бюро рассчитало медианное значение заработной платы работников, в 2023 году его размер составил 251 356 тенге (204 149 тенге в 2022 году). Отметим, что медиана - это центральное значение всего зарплатного ряда, расположенного по мере возрастания, где по итогу половина всех работников получает больше него и половина - меньше.

Кроме того, модальное значение заработной платы работников составило 81 377 тенге. Это заработная плата, которая встречается чаще остальных.

У руководителей уровень заработной платы по сравнению с 2022 годом вырос на 13,9 процента. У рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий - на 23,2 процента, а у неквалифицированных рабочих - на 26,4 процента.

Среднемесячная зарплата у работников со средним образованием составила 230 841 тенге, с высшим образованием - 398 214 тенге и послевузовским образованием - 505 170 тенге.

В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников составила: