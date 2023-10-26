Ранее эту услугу отдавали на аутсорсинг. И в адрес НАО «Правительство для граждан» нередко поступали жалобы от клиентов на некачественный сервис при оказании госуслуг в спецЦОНах.

Фото из архива "НГ"

- Для исключения подобных инцидентов Госкорпорацией было принято решение о самостоятельной организации процесса тестирования. Так повысится не только качество, но и безопасность при сдаче тестирования, - отметили в пресс-службе НАО. - Отметим, что ранее тестирование по теории проводилось по системе ПДД 2.0. С 16 октября Госкорпорация перешла на новую систему ПДД 3.0. Благодаря ей процесс получения водительских удостоверений становится прозрачным и честным.

При сдаче теоретического экзамена ведется аудио- и видеозапись процесса тестирования. Также проводится биометрическая идентификация личности.

- Помимо этого, ранее Госкорпорация ввела видеонаблюдение в экзаменационных кабинетах. При этом все желающие могут наблюдать за сдачей экзамена как в залах ожидания, так и онлайн. Отметим, что те клиенты, которые были уличены в использовании вспомогательной техники или шпаргалок, лишились права допуска к экзамену в течение 3 месяцев, - сообщили в НАО.

Напомним, при неудачной попытке сдать теоретический экзамен повторно сдать тест можно на следующий рабочий день. При двух отрицательных результатах сдачи – не ранее, чем через один месяц.