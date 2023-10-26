Подарки первому новорождённому Дня республики вручили в перинатальном центре Костаная 25 октября в 11.30. Как сообщила "НГ" главный акушер центра Ирина ЧАДОВА, к этому времени родились 5 детей: две девочки и три мальчика.

Первым родился ребёнок Сандуғаш УТЕШЕВОЙ - в 3:55. Вес малыша - 3330 г, рост - 52 см.

Также мы поговорили с мамой Ислама, она рассказала о своей семье и о том как придумали имя ребёнку:

- Мы выбирали разные имена, но в итоге остановились на имени Ислам, - рассказала "НГ" Сандуғаш Утешева. - Оно понравилось всем членам семьи. Это мой второй ребёнок, старшего зовут Азат, ему сейчас 4 года. На протяжении всей беременности он очень ждал своего младшего брата. Поздравляю всех с днём нашей любимейшей Республики, пусть она процветает, чтобы всё было хорошо и был мир над головой!

Ислама и его маму поздравила советник акима области по делам семьи и гендерной политике Гульмира КАПЕНОВА:

- Когда ребёнок рождается в праздник, это хороший знак. Пусть ваш ребёнок будет здоров и счастлив, а также пусть он будет большим гражданином нашей страны! Мы очень рады, что у нас есть возможность праздник отмечать рождением детей, пополнением семей и радостными событиями. Я искренне желаю всем костанайцам, всем казахстанцам, чтобы в наших семья была только радость, только счастливое голубое небо нашей страны. Чтобы дети, которые родились сегодня, которые будут рождаться дальше, и те, кто уже бегает уверенно по нашей планете, жили в самой счастливой стране Республике Казахстан.

Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

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