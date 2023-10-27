Согласно трудовому законодательству Казахстана, отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен одному из родителей - как матери, так и отцу. Практика показывает, что казахстанские мужчины тоже пользуются этим правом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В соответствии с Трудовым кодексом, работодатель обязан предоставить матери или отцу отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Заработная плата в отпуске не сохраняется, однако ушедшему в декрет родителю назначается несколько видов пособий, в том числе:

единовременное пособие на рождение ребенка;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из республиканского бюджета (для неработающих);

социальная выплата из Государственного фонда социального страхования.

Размер единовременного пособия на первого, второго и третьего ребенка из республиканского бюджета составляет 38 месячных расчетных показателей (МРП), или 131 100 тенге в текущем году, на четвертого и более ребенка - 63 МРП (217 350 тенге).

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком из республиканского бюджета на первого ребенка составляет 5,76 МРП (19 872 тенге), на второго ребенка - 6,81 МРП (23 495 тенге), на третьего ребенка - 7,85 МРП (27 083 тенге). На четвертого и более ребенка выплачивается 8,90 МРП (30 705 тенге).

При рождении двух и более детей указанные выплаты назначаются на каждого ребенка.

Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком назначается матери или отцу при условии, что за них поступали социальные отчисления. Размер ежемесячной выплаты составляет 40 процентов от среднемесячного дохода, с которого за последние 24 месяца до рождения ребенка уплачивались социальные отчисления. Данное пособие выплачивается до достижения ребенком полутора лет. При этом минимальный размер социальной выплаты не может быть меньше размера аналогичного ежемесячного государственного пособия из бюджета, а максимальный размер не может превышать 40 процентов от семикратного размера минимальной заработной платы.

Как сообщили в департаменте социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения, за девять месяцев 2023 года социальные выплаты на сумму 198,6 миллиарда тенге получили почти полмиллиона человек. Основную долю получателей (99,7 процента) составляют женщины, мужчин же насчитывается 0,3 процента, или 1 551 человек. При этом 457 представителей сильного пола получили эту выплату впервые в текущем году.

"Минимальный размер социальной выплаты по итогам девяти месяцев текущего года составил 19 872 тенге (из них у мужчин – 22 080 тенге), максимальный – 196 000 тенге. Вместе с тем отмечаем, что размеры социальной выплаты индивидуальны и зависят от дохода за последние 24 месяца до рождения ребенка", - говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.