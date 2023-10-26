Damnatio memoriae, с латинского - проклятие памяти
Ильяс
25 октября 1990 года Постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.
18 октября 1995 года Назарбаев объявил Национальным праздником День Республики Казахстан. 22 апреля 2009 года Назарбаев, ещё не Елбасы, отменил празднования Дня Республики.
29 сентября 2022 года - Дню Республики вернули статус праздника.
Damnatio memoriae -:проклятие памяти - особая форма наказания, применявшаяся в Древнем Риме к узурпаторам власти. Любые материальные свидетельства о существовании человека — статуи, настенные и надгробные надписи, упоминания в законах и летописях, подлежали уничтожению, чтобы стереть память об узурпаторе. Могли быть уничтожены и все члены семьи преступника.
Прекрасный праздник, чтобы сделать что-то хорошее.
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