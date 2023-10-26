В Казахстане проходят общественные слушания по вопросу о строительстве АЭС. Поддержите ли вы это предложение на референдуме? Да. Казахстану нужна АЭС как экологичный и безопасный источник недорогой электроэнергии.

Нет. В Казахстане недостаточно воды для охлаждения ядерного реактора.

Нет. При нынешнем уровне коррупции АЭС будет представлять опасность для населения.

Решение уже принято. А слушания и референдум - только для галочки.

