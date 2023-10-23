Первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныша Тулеушина спросили о слухах по передаче баз данных eGov Российской Федерации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его словам, на сегодня все данные о Казахстане хранятся только на территории нашей страны.

"Все данные хранятся у нас, на территории Казахстана. Data-центры реализуются здесь, тоже в Казахстане. Это большие инфраструктурные проекты, на них осуществляются большие инвестиции со стороны частного рынка", - сказал Каныш Тулеушин в кулуарах Astana Hub.

По его словам, Казахстан ставит перед собой задачу - привлечь крупные международные технологические компании, чтобы они строили здесь свои data-центры.

Журналисты поинтересовались, откуда взялись слухи о передаче баз данных и аренды казахстанской платформы со стороны России.

"Уже таких слухов нет. У нас Amazon реализуется на территории Казахстана, как яркий пример. Сейчас работа также проводится с Microsoft, с Google, чтобы они строили data-центры на территории Казахстана", - ответил вице-министр.

Напомним, в 2021 году премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правления российского Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government. Тогда предполагалось, что в Казахстане для оказания государственных услуг внедрят новую цифровую платформу, разработанную группой компаний "Сбер".

После этого глава цифрового ведомства Багдат Мусин заявил, что "мы не отдадим eGov РФ". Казахстанские разработчики объяснили сотрудничество со "Сбером" необходимостью внедрения единой цифровой платформы. На ее базе будут работать такие сервисы, как Egov, Qamqor, ЕНПФ и все другие. Переход на объединенную программу GovTech нужен, чтобы ускорить обмен информацией между различными госорганами. Это, в свою очередь, поможет казахстанцам оперативно получать госуслуги