В матче 25-го тура «Тобол» принимал на поле манежа «Тобыл Арена» замыкавший турнирную таблицу «Каспий».

Капитан «Тобола» Серикжан Мужиков пробивает с выгодного положения в руки голкиперу «Каспия» / Скриншот трансляции матча

Предпоследний тур проходит в честь экс-футболиста павлодарского «Трактора», алматинского «Кайрата» и семипалатинского «Спартака» Геннадия Штромбергера (родился 1 января 1956 г.). Геннадий Юрьевич является воспитанником павлодарского футбола. Дебютировав в 1973 году за местный «Трактор», он уже на следующий год получил приглашение в дубль «Кайрата». Но после того, как основная команда алматинцев вылетела в Первую лигу чемпионата СССР, дублирующий состав был расформирован, молодые футболисты отправились в другие клубы, и 19-летний Штромбергер попал в состав «Спартака», проведя в команде из Семипалатинска три сезона. В 1979 году он вновь получил приглашение от «Кайрата», в котором выступал до конца 1981 года. В последний свой сезон в составе казахстанской команды форвард стал лучшим бомбардиром клуба, получив предложение от московского ЦСКА.

В том же году был удостоен звания мастера спорта СССР. В общей сложности в составе армейцев Штромбергер провел с 1982 по 1986 гг. 115 матчей, забив 23 гола. А после завершения карьеры футболиста он работал тренером и начальником команды ЦСКА, возглавлял «Истру» (1998-2008) и «Строгино» (2008-2009).

В стартовом составе «Тобола» на поле вышли голкипер Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов, Боян Младович, Иван Рогач и Альберт Габараев, полузащитники Йован Илич, Серикжан Мужиков (к) и Самат Жарынбетов, а также нападающие Серж Дебле, Момчило Мркаич и Игор Иванович.

Хозяева активно начали встречу, и через две минуты заработали штрафной удар на правом фланге, после того как защитник гостей Тимур Реджепов свалил на газон Мркаича. После подачи Ивановича мяч с линии вратарской площадки Рогач сумел протолкнуть сквозь частокол ног в направлении ворот. Однако голкипер «Каспия» и капитан команды Нурлыбек Аязбаев контролировал ситуацию и в падении поймал мяч, а затем рукой забросил его аж за центральную линию, где его на правом фланге подхватил полузащитник Данияр Усенов, прошел Илича и Жарынбетова и из-под ноги Асранкулова из района правого угла штрафной площади пробил в ближний угол. Но и голкипер «Тобола» был начеку и забрал мяч в руки. На 5-й минуте, после подачи Асранкулова от левой боковой линии Иванович пробил головой от правого угла вратарской площадки в дальний угол ворот, но мяч пролетел высоко над перекладиной.

Еще через минуту очередную атаку «Тобола» начал на своей половине поля Габараев, который прошел вдоль правой боковой линии и отдал мяч перед штрафной площадью Ивановичу. Тот перевел его на противоположный фланг, откуда через некоторое время Мужиков, пройдя поперек поля и обыграв по ходу двух игроков «Каспия», вновь вернул мяч Габараеву. Защитник «Тобола», переиграв в пределах штрафной площади Реджепова, отдал мяч стоявшему ближе к воротам в окружении нескольких игроков актауского клуба Ивановичу, который откатил его к дуге своему капитану и, получив ответную передачу, с разворота пробил по воротам. Голкипер в прыжке не достал до мяча, но тот попал в перекладину, после чего защитники выбили его на угловой.

На 9-й минуте после контратаки гостей по левому флангу Реджепов пробил низом из пределов штрафной площади в дальний угол ворот, но не попал в створ. «Тобол» продолжал атаковать большими силами, а гости практически всей командой оборонялись. Но не всегда это получалось без нарушения правил. Так, на 17-й минуте в десяти метрах от штрафной площади Усенов грубо остановил проход Мужикова по центру, и Рогач очень опасно пробил при розыгрыше стандарта над «стенкой» в сантиметрах над перекладиной. Еще через минуту Дебле хорошо прошел по левому флангу, отдал перед штрафной площадью мяч Мужикову, но после ответной передачи капитана к вратарской площадке ивуарийского нападающего «Тобола» опередил голкипер «Каспия», в прыжке поймавший мяч. Не прошло и минуты, как уже Мркаич в высоком прыжке после подачи с правого края Габараева пробил головой из центра штрафной площади выше ворот. Тот же Мркаич через такой же промежуток времени заработал штрафной удар примерно в 10-ти метрах от штрафной площади немного левее центра. Но мяч вновь пролетел выше ворот на этот раз после удара со стандарта Жарынбетова.

Практически тут же после отбора мяча у гостей вблизи их ворот Иванович, войдя справа в штрафную площадь, пробил рядом с дальней штангой. Очередного опасного момента у ворот гостей пришлось ждать недолго, и ровно в середине первого тайма Жарынбетов от правого угла штрафной площади набросил мяч в центр к линии вратарской площадки, откуда Мужиков пробил в касание прямо в руки голкиперу. Ну а на 25-й минуте счет все-таки был открыт. Иванович переиграл у правой боковой линии Реджепова, сместился с мячом вдоль линии штрафной площади влево и отдал передачу в центр Мужикову. Отскочивший от ноги капитана костанайцев мяч пытался выбить защитник гостей Амандык Набиханов, но первым у него был Иванович. Нападающий «Тобола» дошел по правому краю штрафной площади до вратарской площадки, уложил там на газон обманным движением пытавшегося исправить ситуацию того же Набиханова и пробил низом мимо вышедшего навстречу голкипера в ближний угол ворот - 1:0.

Игор Иванович открывает счет в матче / Скриншот трансляции матча

Рисунок игры после забитого гола не поменялся и главный тренер гостей Константин Горовенко произвел двойную замену. Хозяева продолжали активно действовать впереди, заработав до перерыва три штрафных и три угловых удара, но их розыгрыши результата не принесли. Гостям же удалось создать реальный момент, чтобы сравнять счет. Уже в добавленное к первому тайму время они воспользовались тем, что соперник увлекся атакой, и со свободного удара, заработанного в борьбе с Мужиковым вышедшим на замену Дарханом Бердибеком недалеко от своей штрафной площади, Набиханов сделал длинную передачу к дуге штрафной площади хозяев точно в ноги Усенову, который, оставшись практически с глазу на глаз с голкипером, вторым касанием пробил далеко от правой стойки ворот.

Начало второго тайма также прошло в атаках «Тобола», но до реального удара по воротам дело дошло только через десять минут после возобновления игры. Дебле прошел по центру и сделал передачу на правый край Ивановичу, который, войдя в штрафную площадь, пробил в ближний нижний угол ворот, однако голкипер со второй попытки в падении зафиксировал мяч.

На 66-й минуте во время атаки «Тобола» по правому флангу после борьбы за мяч с Жарынбетовым вышедший на замену защитник Ануар Бекмырза оказался на газоне. Арбитр встречи Георгий Чеховский из Павлодара после просмотра видеоповтора этого момента показал полузащитнику хозяев красную карточку, оставив без внимания произошедший пятью минутами ранее эпизод в штрафной площади гостей, когда принимавшего мяч в выгодном положении Асранкулова откровенно толкнули в спину, после чего защитник «Тобола» покатился по газону.

Гости воспользовались такой ситуацией и предприняли ряд попыток сравнять счет. И на 71-й минуте близок к этому был только что лежавший с гримасами боли на лице Бекмырза, но после его удара с линии штрафной площади Бусурманов выбил мяч из-под перекладины на угловой.

Через две минуты тренерский штаб «Тобола» провел тройную замену. В передней линии вместо Ивановича и Мркаича вышли соответственно Евгений Шахов и Жаслан Жумашев, а Багдат Каиров вышел на правый фланг защиты, поменяв на поле Асранкулова, на место которого на левом фланге перешел Габараев.

На 75-й минуте Дебле в борьбе с чересчур плотно опекавшим его защитником Георгием Бугуловым пробил по центру с подступов к штрафной площади в левый нижний угол ворот, но голкипер гостей в падении поймал мяч. Еще через четыре минуты Жумашев пробежал с мячом по центру со своей половины поля и сделал передачу налево Дебле, которого на линии штрафной площади догнал прибежавший на помощь защитникам российский нападающий гостей Михаил Черномырдин. Но нападающий «Тобола» переиграл его и выбежал у левого угла вратарской площадки один на один с голкипером, который вышел победителем в этой дуэли. Во время ответной атаки в игру вступил голкипер «Тобола» в падении выбивший мяч кулаками после подачи с левого фланга во вратарскую площадку.

Серж Дебле не сумел переиграть голкипера «Каспия» / Скриншот трансляции матча

На 83-й минуте Дебле уступил место на поле Павлу Киреенко, который на последней минуте основного времени после передачи от центральной линии Жумашева ворвался в штрафную площадь и, пробив низом справа, не попал в дальний угол. Практически тут же вместо Мужикова на поле вышел Руслан Валиуллин.

А в первую же из четырех добавленных минут гости провели быструю контратаку, начавшуюся длинным пасом от центрального круга и продолжившуюся двумя поперечными передачами на правый край штрафной площади Усенову. Ему безуспешно попытался помешать Габараев, и нападающий «Каспия» с линии вратарской площадки точно пробил в правый нижний угол ворот - 1:1.

Наставник «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ с сожалением заметил, что когда не реализуешь столько моментов, то за это в футболе наказывают:

- Такое футбольное правило. Контролировали мяч, игру, хороший прессинг особенно в первом тайме. Хорошо начали второй тайм, у нас было два момента стопроцентных. Непонятно вообще, постоянно работаем на тренировках над завершением атаки с любой позиции, но что-то не получается в игре. Нас ожидают еще две встрчи - против «Аксу» и особенно серьезная с «Ордабасы» в финале Кубка. Поэтому нам остается максимально все проанализировать, чтобы быть лучше в следующей игре и в финале Кубка, чтобы болельщики были довольны. Спасибо моим ребятам. Хорошо работали сегодня. К сожалению, не получилась наша последняя игра перед нашими болельщиками дома. Будем исправляться к финалу Кубка, я в этом уверен.

Упустив победу в последней домашней игре, «Тобол» продлил свою безвыигрышную серию до десяти матчей, набрав в них всего пять очков. Матч заключительного тура чемпионата костанайский клуб проведет 29 октября в Павлодаре против еще одного неудачника этого сезона «Аксу».