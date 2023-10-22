Распродажу товаров сельхозпроизводителей организовали в субботу, 21 октября, в Сити-центре. С раннего утра здесь собралось большое количество народу, которые пришли за продуктами по выгодной цене.

Первая осенняя ярмарка проходила 16 сентября.

- Люди ждут свежего мяса. Будут закупаться на зиму, - анонсировал вторую ярмарку аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании.

Сельхозпроизводители прислушались к мнению акима.

- Я приехала из села Васильевка, привезла 2 туши говядины. Участвую здесь уже не первый год, хотелось бы, чтобы почаще устраивали подобные мероприятия, - рассказала индивидуальный предприниматель Айгуль НУРМУХАНБЕТ. – Единственная проблема на этой ярмарке, я считаю, недостаток места. Я сегодня приехала в 5 утра и свободного места для продажи практически не осталось. Прилавки были уже все заняты производителями с рынка.

- Каждый год не хватает мест, - пожаловался участник ярмарки Жумарт ТУРМЫШЕВ. - Все места постоянно достаются продавцам с рынка, а мы, сельхозпроизводители, вынуждены стоять в самом конце. Почему так? Почему это никто не контролирует? Я сегодня приехал в 4 часа утра из села Озёрного, чтобы занять место. Но, как оказалось, свободных уже нет. Мест для колхозников никогда нет, а вот городским всегда есть.

Но участники ярмарки все равно просят устраивать распродажи почаще, особенно в теплую погоду. Посетителям предлагали приобрести мясо, рыбу, овощи и многое другое. Мы решили узнать, насколько это было выгоднее на ярмарке, чем на рынке или в магазинах.

За килограмм свинины здесь просили 1900 тенге. На рынке ее можно купить за 1700, а в магазинах - за 2690. Говядина немного дороже - от 2200 тг\кг, на рынке – 2500 тг\кг, а в магазинах – 3000. Конина на ярмарке - от 2500 до 3500 тг\кг, так же, как на рынке и в магазинах.

- Я считаю, что ярмарка вся дорогая, - поделилась с "НГ" посетительница ярмарки Анна ЧАСОВСКИХ. - Мясо дорогое, всё дорогое. Ярмарка должна быть для народа, чтобы пришел и купил. А тут приходишь и удивляешься ценам - такие же, как и на рынке. А должны быть ниже, чуть-чуть хотя бы. Только мука и сахар дешевле. Я хожу каждый год на ярмарку, в основном покупаю только яйца.

Большая очередь наблюдалась за яйцами категории С1 от ТОО "Жас-Канат 2006". Десяток яиц продавали по 420 тенге. Это на 80 тенге дешевле, чем в магазинах.

Картофель предлагали за 85тг\кг, лук - 100тг\кг, морковь - 140тг\кг, капусту - 120тг\кг.

Мука пшеничная “Патша” варьировалась в цене от 1300 до 6000 тг, в зависимости от веса, были упаковки по 5 кг, 10 кг и 25 кг. Масло подсолнечное стоило 2700 тенге за 5-литровую “багатовского золота”. За 25-килограмовый мешок сахара просили 9000 тенге.

- Я узнала только на днях, что снова намечается ярмаркаа, - рассказала посетительница ярмарки Фаина НЕЧАЕВА. - Прочитала в газете о ней. Я живу недалеко, поэтому каждый раз её посещаю. Я очень люблю, когда ярмарка проходит здесь. Вот некоторые продавцы держат цены, как на рынке, я даже сказала им: “Ну зачем же вы так держите? У вас поэтому никто не покупает”. А мясо нормальное, недорогое, можно взять.

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