21 октября 2023, 13:21

Наблюдаю в течение трёх недель гиперактивность среди Ютуб-каналов, издаваемых журналистами Казахстана, по поводу боеспособности нашей армии.

Хочется, плакать, ведь наши генералы готовы к прошедшей войне. Если на Казахстан нападут Джунгары, у нас вместо лошадей есть 280 штук - БМП-2 , 350 штук танков Т-72, 70 самолётов СУ и МИГ.

Что летает и что ездит - неизвестно, стрелять нечем, боеприпасов и пороха в стране не производят. Кричать - Караул и Всё пропало, уже поздно. А что же не поздно?

Ещё можно изучить опыт одной страны, которая возможно скоро перестанет существовать, всё что о ней говорили по всем СМИ и сделать выводы.

Переименования городов, посёлков, улиц и площадей отменить, желательно совершенные действия откатить до 1990 года. Государственным языком общения на территории Кустанайской, Петропавловской и Павлодарской, внеся изменения в Конституцию РК признать русский и казахский языки 50/50.

Это будет касаться как школ, больниц, полиции и акиматов, так и кафе , магазинов и т.д. Тоже самое касается наличия в штате управления всех уровней в данных областях полноправного доступа двух коренных национальностей, соответственно казахской и русской.

И тогда, как приснилось мне во сне, о чем я читателю рассказываю, не надо будет ждать нападение бурого медведя, кстати во сне этот способ, не дразнить медведя очень помог.