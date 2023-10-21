20 октября на заседании мажилиса парламента председатель Мажилиса Ерлан Кошанов обвинил банки в закредитованности населения и предложил ужесточить правила выдачи кредитов. Orda.kz поговорила с финансовыми экспертами о том, кто на самом деле ответственен за закредитованности казахстанцев.

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Политический миф или горькая правда: на самом ли деле так закредитованы казахстанцы?

Ерлан Кошанов, выступая спикером нижней палаты привёл данные, согласно которым 8,4 миллиона казахстанцев имеют долги. Это 84% населения.

“За последние полтора года этот показатель увеличился на 27 процентов. Сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет около 1,4 триллиона тенге. То есть 1,7 миллиона человек не могут вовремя погасить свои долги. Всё это показывает, насколько серьёзна кредитная проблема”, – привёл данные Кошанов.

Однако, по мнению финансового эксперта Андрея Чеботарёва, закредитованность населения – удобный политический миф.

“На этом мифе, очень удобно зарабатывать очки. У нас закредитована большая часть населения. Но в потребительских кредитах важно разделять рассрочки от кредитов. Да, согласно МСФО, рассрочка – это тоже кредит. Но, к примеру, при покупке техники на миллион тенге, зачем мне платить сразу, когда я могу поделить сумму на 24 месяца и не переплатить при этом. Более того, положив этот миллион на депозит и выплачивая рассрочку, я за 24 месяца получу 17% без учёта инфляции. Это финансовая грамотность. При этом моя рассрочка в отчётности будет считаться кредитом. И я тоже буду считаться закредитованной частью населения”, – говорит Андрей Чеботарёв.

Всего по официальным данным, приведённым на заседании мажилиса, долги казахстанцев по кредитам составляют 18 триллионов тенге. Но Чеботарёв отмечает, что средний показатель на душу населения не такой большой.

“У нас закредитованность на душу населения по суммам не так велика. В России в два раза выше. В Казахстане на конец прошлого года средний потребительский кредит был равен полутора средним зарплатам. Это немного. Это значит, что большинство могут эти кредиты вернуть. Скорее всего речь идёт о тех же рассрочках”, – считает эксперт.

Галымжан Айтказин, финансовый эксперт и экономист отмечает, что объективные данные показывают, что в Казахстане на самом деле наблюдается перегрев в сегменте потребительского кредитования.

Об этом писал и Нацбанк в своей недавней отдельной записке по необходимости формирования контрциклического буфера капитала (КБК) для кредитного портфеля физлиц. Но виноваты ли в этом банки?

Публичная порка банковского лобби: популизм и лицемерие

Красной нитью в ходе всего заседания мажилиса парламента проходила мысль о том, что ответственность за закредитованность населения несут банки. Ерлан Кошанов отметил "манящую рекламу со стороны финансовых институтов", и то, что нужно жёстче регламентировать кредитование.

Но, по мнению экспертов, проблема лежит не на плечах банков, а в провальном регулировании вопроса со стороны государства.

“Нельзя здесь крайними делать банки, и устраивать им публичную порку. Это выглядит некорректным и смешным. Тепличные системные условия, которые сформировало государство своим регулированием, и в которых оперировал финсектор Казахстана в последние годы, не делает только банковский сектор ответственным за те системные риски, которые сейчас накопились в нашей экономике. Банковский сектор является рациональным экономическим агентом, который делал всё возможное в существующих условиях для максимизации своей прибыли. Сейчас государство понимает свои пробелы в работе, а также то, что с ними нужно что-то делать. Но интересно, что при этом они делают банковское лобби крайним, а себя белым и пушистым. Это лицемерие. Нужно признать системную ошибку”, – говорит Галымжан Айтказин.

Явным примером слабого регулирования, по мнению Айтказина, является деятельность микрофинасовых организаций (МФО).

“Не забываем и про откровенно слабое регулирование финансовой системы, как банков, так и микрофинансовых организаций со стороны государства, а именно регулятора АРРФР и правительства в целом, которые только сейчас задумались о введении серьёзных ограничений и запретов. Предельная ставка по беззалоговым займам не пересчитывается из года в год, а регулирование микрофинансовых организаций и микрозаймов было, откровенно говоря, провальным, что породило массу проблем до сегодняшнего дня”.

Чеботарёв тоже считает, что проблема заключается в деятельности микрофинасовых организаций (МФО).

“В чём виноваты банки? В том, что предложили удобный вариант рассрочки? Стоит смотреть на вопрос глубже: кто у нас закредитован и как? В банках нет проблемы по возвратам кредитов. Показатель не растёт с начала года. Как было 3%, так и остаётся. Но вот в МФО на конец прошлого года с 200 тысяч проблемных заёмщиков, стало 800 тысяч. Им потом списывали кредиты и начали регулировать этот сектор лучше. Поэтому вопросы должны быть не к банкам, а к МФО. И их надо решать. Нельзя сваливать всё в одну кучу, и кричать, что население закредитовано. Хорошо, давайте, запретим банкам давать кредиты. Кто от этого выиграет? Законопослушные плательщики рассрочек или те кому нужна срочная операция? Давайте ипотеки запретим брать. Это глупость и популизм на мой взгляд”, – говорит Андрей Чеботарёв

Напомним, что Кошанов на слушаниях привёл статистику, что 1,7 млн казахстанцев не могут вовремя погасить свои долги. Сумма долга, просроченного более 90 дней, составляет около 1,4 трлн тенге.

В связи с этим, в агентстве разработали поправки, предусматривающие запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам, которые имеют просрочку по кредиту свыше 90 дней.

Как будут решать проблему?

Примечательно, что в ходе заседания мажилиса, Ерлан Кошанов обратил внимание, что председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова была "единственной, кто отрицал проблему закредитованности граждан".

“Елена Леонидовна, всем финансовым институтам, в том числе ассоциациям, банкам, МФО, я думаю, надо срочно менять свою позицию. Вы должны понять свою ответственность за чрезмерную закредитованность нашего населения", – сказал Кошанов.

Бахмутова же в свою очередь говорила о том, что потребительские займы не представляют угрозы финансовой устойчивости кредитным организациям.

"С точки зрения общественного внимания и социального благополучия требуется регулярный анализ ситуации и, при необходимости, корректировка спроса и предложений таких займов. Менее 4% от общего количества заемщиков имеют долговую нагрузку свыше 7 млн тенге. Но при этом они составляют почти половину портфеля потребительских займов. Очевидно, что платежеспособность этих заемщиков должна вызывать меньшее опасение общества", – говорила Бахмутова.

Теперь после слушаний мажилиса в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка разрабатывают законодательные поправки по усилению защиты прав заёмщиков:

снижение закредитованности населения и ограничение роста долговой нагрузки;

противодействие мошенничеству и защиту прав потребителей финансовых услуг;

усиление деятельности банковского омбудсмена.

Заёмщикам, которые уже имеют проблемные кредиты, окажут помощь в реструктуризации долга. Кроме того, в агентстве разработали поправки, предусматривающие запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам, которые имеют просрочку по кредиту свыше 90 дней.