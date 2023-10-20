Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы суда Акмолинской области.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

При замене наказания суд учел следующие обстоятельства: осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;

виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;

в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство", - говорится в сообщении.

В суде корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили, что речь в указанном сообщении идет о ранее осужденном Кайрате Боранбаеве.

В соответствии с решением суда он будет находиться под пробационным контролем.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, 15 сентября 2023 года Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны озвучила приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других фигурантов уголовного дела. Его признали виновным и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

13 октября 2023 года стало известно, что Боранбаева этапировали в колонию средней безопасности в Акмолинской области.

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о передаче имущества на 90 миллиардов тенге, которое осужденный Кайрат Боранбаев добровольно отдал государству.

16 октября 2023 года стало известно, что Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны. Гостиничный комплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 миллионов тенге.

17 октября в АФМ заявили, что компании Кайрата Боранбаева перечислили 66 миллионов долларов в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Данные средства из фонда будут направлены на поддержку сферы образования, строительство и реконструкцию школ и других учебных заведений; социальной сферы по всей стране.

19 октября стало известно, что в собственность государства переданы месторождение, газовая компания и завод.