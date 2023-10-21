Жительница села Первомайское Алла МЕЙРХАНОВА на встрече с главой региона 18 октября говорила о том, что из-за очень плохой дороги здешние люди не могут добраться до больницы, выехать в райцентр для оформления документов.

- К нам оралманы приезжают, у них по 9-10 детей. Их зовут, они из такой дали, из Кызылорды приезжают. Бросают насиженные места. И что их тут ждет? - возмущенно говорила женщина. - Они и уезжают быстро. При этом у нас школа новая. Это не какое-то маленькое отделение. Когда-то вообще был процветающий совхоз. Я сама из переселенцев, с Алтайского края, потому и задержалась в 90-х, что было хорошее хозяйство. И сегодня у нас столько аграриев, столько зерна... Но до нас не доходят никакие привилегии, мы даже газ не просим. Провели освещение - люди радовались, говорили, неужели и до нас дошла цивилизация. И это 21 век! Пропадает совхоз. Просим элементарное - сделайте дорогу и дайте воды. Пожалуйста, помогите!

25 км дороги от Первомайского до Лаврентьевки люди называют ужасными. Вода в Первомайском из скважин и колодцев горько-соленая. О своих проблемах жители писали президенту. Население в поселке - 501 человек, стоит он около республиканской трассы.

- По дороге: первые 11 км начнем ремонтировать в 2024 году, - прокомментировал аким Аулиекольского района Жансултан ТАУКЕНОВ, - на следующий участок в начале января будет готова проектная документация, определим стоимость ремонта и будем выходить с бюджетной заявкой. И, возможно, привлекать наших аграриев. Что касается воды, то проект на установку пункта очистки и раздачи воды готов, документация находится в управлении энергетики и ЖКХ.

- Один пункт всего. Вы же знаете протяженность нашего поселка, - отреагировала Мейрханова.

- Это первый этап, чтобы нормальную питьевую воду подать в населенный пункт, - пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ, - второй этап - будем разводящие сети прокладывать по поселку.

По официальным данным, в Аулиекольском районе из 33 населенных пунктов 23 обеспечены качественной питьевой водой. В них проживает 32 384 человека, что позволяет говорить о нормальном водоснабжении почти 93% населения района. Пункты очистки и раздачи воды запланировано поставить в Новоселовке, Юльевке, Коктале и Первомайском. И тогда статистика станет еще оптимистичнее - будет считаться, что качественной питьевой водой обеспечено 99% аулиекольцев.

Фото Олега ПАКА