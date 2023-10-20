Она прошла с жителями Аулиекольского района 18 октября. И чуть ли не больше всех вопросов подготовили на нее новонежинцы. Одни из главных — о водоснабжении и газификации.

Центральный водопровод в селе провели. Но как заявил один из выступавших, «три скважины пробурили, а работает одна, и дебит ее такой, что она не сможет обеспечить весь поселок». Люди опасались этого еще три года назад, припоминая, что в «застойные времена» водопровод к ним шел с 72-го разъезда, воды хватало, и это надо было учесть при проектировании нынешних сетей водоснабжения.

- Вопрос по объему воды подтверждаем, - сказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ, - начата разработка ПСД, которая в течение 2 месяцев будет завершена. Хотим подводящий водопровод провести с 72-го разъезда, чтобы вода гарантированно была у всех.

Вопрос о необходимости газифицировать Новонежинку люди стали поднимать еще 8 лет назад, обращались к президенту за содействием. Сейчас, по словам Аскарова, поселок вошел в генеральную схему газификации населенных пунктов области, утвержденную на уровне республики. В нем несколько населенных пунктов Аулиекольского района. Но о сроках ничего конкретного пока не говорят, связывая это с мораторием на выдачу АО «КазТрансГаз Аймак» технических условий на подключение.

- Почти три года ни у кого нет возможности подключения к газу, потому что нет его объемов. В область газ подается по трубе диаметром 800 мм, всего около 1 млрд кубометров в год поступает. Это на всех — население, бизнес, социальные объекты, - пояснил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, - скорость прокачки по этой трубе — 381 тыс. кубов в час, запросов — на объем в два раза больше. В январе в нашу область приезжал глава государства, побывал в Костанае, Рудном, Лисаковске. Мы постарались показать ему, какие экономические возможности откроются перед регионом, если увеличить подачу газа к нам, построить новый трубопровод. Президент дал поручение правительству. Мы ждем, что в ближайшие дни оно примет решение и мы доведем его до населения области.

Фото Олега ПАКА