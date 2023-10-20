Жительница Аулиекольского района на встрече с акимом области рассказала о том, как снабжают препаратами особенных детей. Также попросила помочь создать для них инклюзивную группу.

Встреча с населением главы региона прошла 18 октября. Одна из жительниц Аулиеколя рассказала, что являясь мамой ребенка с эпилепсией, вынуждена сама заказывать препараты в Италии и доставлять с помощью волонтеров. Это при том, что действует указ президента №75, согласно которому утвержден перечень лекарственных средств, которыми государственное здравоохранение обязано обеспечивать детей с определенными диагнозами.

- У ребенка эпилепсия, мы принимаем противосудорожные препараты, - сказала выступавшая. - 97 евро на месяц стоит лекарство плюс доставка, мы пьем два препарата, это 160 евро, очень дорого. Почему наше здравоохранение не работает? Все ссылаются на СК-Фармация — не проводит закуп, не находит поставщика, то да се. Ну, значит, надо искать поставщиков. Если их не устраивает цена, добавляйте цену, закупайте через общественные фонды... Но наши дети нуждаются в этих препаратах, они им жизненно необходимы, без преувеличения. В Инстаграм, в СМИ минздрав отчитывается — полностью обеспечиваем детей такими лекарствами. Ни разу! Я третий год покупаю их сама.

Женщина сказала, что за два года ни разу не получила от органов здравоохранения ответов на свои обращения по этой теме. А готовясь к встрече с акимом области, потребовала, чтобы ей ответили письменно.

- И вчера случилось чудо, препарат доставили нам домой, чего никогда не было, - добавила она. - Мы получили лекарство, но только на четыре месяца.

Руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ в очередной раз сослался на ТОО «СК-Фармация», которое не могло найти поставщика названных препаратов. Но заверил, что сабрил, который был доставлен на дом, ребенок будет получать и впредь, а по фризиуму ищут возможности.

Мама ребенка обратилась еще с двумя просьбами. Для ежегодного обследования детей с таким диагнозом необходим аппарат МРТ мощностью 3 тесла. Приходилось ездить в Москву, обследоваться платно. И добираться с такими детьми сложно.

- Сейчас вроде бы такой есть в Астане. А нельзя ли приобрести для области? - спросила женщина. - И еще — помогите создать для особенных детей инклюзивную группу дневного пребывания. Я знаю, опыт в Костанае есть. С ними работают логопеды, дефектологи. Утром привел ребенка, вечером забрал, у нас руки были бы развязаны. У меня дочь высшее образование получает дистанционно из-за того, что мне не с кем оставить младшего ребенка, а надо работать.

Выступавшая попросила акима области вопросы по лекарствам и созданию группы дневного пребывания для особенных детей взять «на личный контроль».

- По поводу группы — давайте думайте, - дал поручение присутствующим руководителям управлений глава Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, - я готов обсуждать этот вопрос с общественностью, с инициативными группами, об этом на встречах не раз спрашивали.

Фото Олега ПАКА