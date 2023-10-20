Пенсионерка из Костанайской области отдала мошенникам 21 миллион тенге, которые взяла в кредит. Об этом случае на парламентских слушаниях в Мажилисе рассказал замминистра внутренних дел Игорь Лепеха, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов.

Как рассказал замминистра, мошенники позвонили пенсионерке в WhatsApp и предложили выгодно вложиться в инвестиции.

"Потерпевшая оформила шесть потребительских кредитов онлайн в двух банках и одной микрокредитной организации на общую сумму 21 миллион тенге, которые в последующем сама же и перевела мошенникам. В полицию она обратилась спустя две недели, когда деньги давно уже были выведены за рубеж.

Их личности, конечно, мы установили, и им дана процессуальная оценка. Но тут дело теперь в другом. Ежемесячный доход потерпевшей от пенсии - 150 тысяч тенге, а сумма выплат по кредитам - порядка 350 тысяч. И что теперь с этим делать, она не знает", - сообщил Игорь Лепеха.