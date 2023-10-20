40 граждан совершили преступления, чтобы найти деньги для погашения долгов, передает Informburo.kz.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

За 2023 год 12 граждан Казахстана покончили жизнь самоубийством из-за кредитных задолженностей, сообщил заместитель министра МВД Игорь Лепёха на заседании мажилиса.

Игорь Лепёха в своём докладе объяснил обеспокоенность населения страны в связи с большим количеством задолженностей. У 84% населения (8,4 млн человек) имеются кредиты.

В 2023 году 12 закредитованных граждан покончили жизнь самоубийством в городе Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и Павлодарской областях. Некоторые из этих людей попали в руки к мошенникам, они взяли кредиты и не смогли их оплатить.

40 граждан, чтобы достать деньги, необходимые для погашения кредитов, совершили различные преступления, в том числе разбойные нападения, грабежи и кражи.

"Эти поступки не в коем случае не оправдывают их, и они ответят по закону. Но, в то же время, над этим все должны серьёзно задуматься", – высказался Игорь Лепёха.