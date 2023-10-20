В МВД Казахстана поступают обращения от граждан об оказании содействия в списании кредитов, которые на них повесили мошенники. Об этом на парламентских слушаниях в Мажилисе рассказал заместитель министра Игорь Лепеха, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам замминистра, их следователи вносят в банки представления, на основании которых гражданам временно приостанавливают оплату и начисления по таким кредитам, однако это лишь временная мера.

"Полное списание кредитов, в соответствии с пунктом 15 "Правил предоставления микрокредитов электронным способом", утвержденных Национальным банком, допускается лишь в случаях несанкционированных действий со стороны третьих лиц, то есть при взломе системы и оформлении кредита на клиента без его участия. Таких фактов при расследовании уголовных дел об интернет-мошенничествах у нас не установлено, все преступления допущены по доверчивости самих потерпевших", - резюмировал Игорь Лепеха.

Как отметил полицейский, предупредить такие случаи поможет введенная в августе Национальным банком мобильная услуга добровольного отказа граждан от получения кредитов. Вместе с тем Лепеха заявил о необходимости принимать и другие ограничения, позволяющие не допускать и чрезмерную закредитованность населения.