Сообщение о том, что молодой человек стоит на перилах Большого моста на реке Тобол, поступило вчера, 19 октября, на пульт "102" около восьми вечера.

На место происшествия отправился автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жаслана Тулегенова и его напарника старшего лейтенанта Бауржана Карасартова.

Прибывшие полицейские сняли парня с перил моста. Спасенный пояснил, что так собирался решить возникшие проблемы с девушкой.