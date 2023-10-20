Собиравшегося спрыгнуть с моста мужчину спасли костанайские полицейские
20 октября 2023, 09:15 | Происшествия
Сообщение о том, что молодой человек стоит на перилах Большого моста на реке Тобол, поступило вчера, 19 октября, на пульт "102" около восьми вечера.
На место происшествия отправился автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жаслана Тулегенова и его напарника старшего лейтенанта Бауржана Карасартова.
Прибывшие полицейские сняли парня с перил моста. Спасенный пояснил, что так собирался решить возникшие проблемы с девушкой.
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