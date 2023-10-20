20 октября 2023, 09:54

Вчера зашёл в местный магазинчик на КСК. И вот какую услышал историю.

Ходят товарищи, которые не товарищи (блогеры), и типа изыскивают контрафакт: покупают водку, просят чек. Выдают им. Следующий кадр: входят налоговики и рассказывают песню о том, что водка без акцизов была куплена. И не важно, было видео или нет, там купил или из-за пазухи вытащил блохер. И вам оооочень многое грозит.

Но...как это часто бывает, разговор с хозяином магазина быстро решается на определенной сумме. И все хорошо. На КСК за неделю, как мне сказали, окучено 9 магазинов. Эт пока