Об этом на брифинге 18 октября сообщил руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ. Один из рецептов оздоровления ситуации - прямые бюджетные вливания.

- По решению сессии областного маслихата мы получили 728 млн тенге, которые были направлены на погашение кредиторской задолженности 2022 года перед ТОО «СК - Фармация» за лекарственные препараты, перед частью других поставщиков, - сказал Джандаев. - В октябре 2023 года была сессия, депутаты тоже поддержали нашу заявку на 200 млн тенге.

Однако, по оценке руководителя управления, задолженность - особенно с началом отопительного сезона - будет продолжать расти. По его словам, лечат медицинские организации людей по старым тарифам, заработать на жизнь без дефицита средств не могут. С июля в медицинских организациях проводится работа по оптимизации штатного расписания.

Кадр из видеотрансляции