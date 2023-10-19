Правительство подготовило поэтапный план отделения авиакомпании-лоукостера Fly Arystan от Air Astana, об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос, передает Tengritravel.kz.

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"Утвердили устав АО Fly Arystan, осуществляются процедуры по перерегистрации и работы по формированию организационной структуры компании, передаче воздушных судов, а также другим направлениям деятельности Fly Arystan. Среди прочего предусматривается внедрение раздельного учета доходов и расходов. Подача документов на получение отдельного сертификата эксплуатанта Fly Arystan планируется в четвертом квартале этого года", – рассказал глава правительства.

По его мнению, конкуренция с другими авиакомпаниями будет способствовать снижению цен на билеты Fly Arystan.