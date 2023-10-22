У вас так бывает, читаете где-нибудь рецепт и зажигаетесь: мол, надо немедленно сделать? А потом открываете холодильник, и выясняется, что яйцо лежит одно-одинешенько, масла граммов тридцать осталось, в магазин бежать поздно или неохота... Так и рождаются рецепты «по мотивам». Иногда вполне удачные.

Вот она - почти галета с ломтиками свежего инжира

На этот раз был прочитан в Интернете рецепт «Галета с грушей и голубым сыром». Даже название изысканное. Очень все это - и рецепт, и будущая галета - подходило к воскресной бутылке белого сухого вина. Но для изготовления галеты требовалось сливочное масло, которого нет и взять в тот момент было решительно неоткуда.

Не имелось также и груши, и голубого сыра. Вместо него сыр лежал плавленный, в нарезке. Много. А еще куплен был накануне свежий инжир по случаю, сейчас он появляется и у нас во фруктово-овощных магазинчиках. Ну и по традиции в морозилке лежал дежурный кусок слоеного теста. Вот из всего этого по мотивам галеты с грушей и сочинился рецепт с инжиром.

Больше всего времени в процессе приготовления заняло оттаивание теста на верхней полке холодильника. Раскатав его до толщины примерно в полсантиметра и нарезав, получила шесть прямоугольников. На каждый положила по три листа сырной нарезки. Пожалела, что нет чеддера. По-моему, с фруктами чем острее сыр, тем интереснее. Инжир помыла, порезала поперек кружочками и слегка сбрызнула лимонным соком. На мой вкус инжир всегда пресноват. На сыр водрузила ломтики инжира (можно было и пощедрее, но больше не было). Подвернула кверху края теста и отправила в духовку. 20 минут хватило, чтобы тесто стало золистым. Сильно запекать не стоит, чтобы инжир не высох. Приятная закуска получается, практически не сладкая. К вину очень хороша. Кому не хватает сладости, можно полить жидким медом. Думаю, можно делать с разными сырами и фруктами, с грушей опять же. И да, часть сыра можно покрошить на горячую галету сверху.

А тесто для галеты с грушей по рецепту, найденному в Интернете, готовится из муки, масла и ледяной воды. Муку смешать с солью, холодное масло натереть на терке или порубить ножом и смешать с мукой в крошку. Добавить ледяной воды, очень быстро замесить, скатать шар, приплюснуть, обернуть в пленку, отправить на полчаса в холодильник. Потом раскатать тонкую лепешку, на нее - сыр, на него - ломтики груши внахлест. Края теста завести наверх по кругу, чуть присборивая, будто большой беляш делаете.

Ингредиенты

Тесто для галеты: 150 г муки, 115 г масла, 0,5 ч. л. соли, 30 мл очень холодной воды.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ