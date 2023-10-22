По приглашению старшего внука Рустама почти две недели гостил в Шымкенте, где он проживает и трудится, за это время успел побывать в духовной столице Казахстана - Туркестане.

Шымкент

Шымкент, который я в последний раз посетил 25 лет назад, приятно удивил новыми микрорайонами с современной инфраструктурой и сравнительно высокими зданиями, что нехарактерно для сейсмически опасной местности.

Ворота Шымкента

Наблюдается настоящий бум жилищного строительства, в том числе и частного. Как правило, здесь дома строят достаточно большие, так как все еще по сохранившейся традиции нередко под одной крышей проживают несколько поколений родственников. Кстати, Шымкент оказался самым большим городом Казахстана по занимаемой территории. Если сложить все улицы города-миллионника, то они составят более 20 км. За время своего короткого пребывания я пришел к следующим выводам.

Во-первых, Шымкент, да и Туркестан (о других городах не берусь судить), кажется, освободились от советского прошлого в названиях улиц, культурных и торговых центров, других объектов. Прогуливаясь по городу, заметил, что многие улицы носят имена ханов, султанов, батыров, известных казахских акынов и писателей. Правда, встречаются объекты и с нейтральными названиями типа Темирказык, Акбулак, Береке, Олжа.

Вид на Шымкент

Во-вторых, в отличие от Костаная, на улицах не видно собак, бродячих или на поводке с хозяином. Зато много прогуливающихся молодых пар с детьми в колясках и пожилых людей с внуками.

В-третьих, по сравнению с Костанаем в городах юга значительно меньше встречается людей с европейской внешностью, что несколько непривычно, по крайней мере, для меня. Хотя, по статистике, за последние годы их оттока в Шымкенте не наблюдается.

В-четвертых, на центральном Зеленом рынке некоторые продукты, не говоря о фруктах и овощах, дешевле, чем у нас. Например, говядину можно купить по 2 300-2 500 тенге за 1 кг, баранина чуть дороже, так как на юге она пользуется большим спросом. Обычная булка хлеба (кирпич) стоит 90 тенге, лепешка - 120. Обратил внимание, что южане отдают предпочтение последней. Масло сливочное домашнее можно купить на рынке за 3 500 тенге, молоко 2,5% жирности стоит 320 тенге, арбузы и дыни во многих овощных магазинах продаются поштучно: первые стоят 500 тенге, вторые - чуть дороже. Что касается вермишели, макарон и круп, цены на них примерно такие же, как у нас.

Туркестан

Хотя город отметил 1500-летие, выглядит вполне современно. Поражают возрожденный мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, а также возведенные по последнему слову техники за сравнительно короткое время административные, культурные, торговые и жилищные объекты.

Общий вид Туркестана

Мавзолей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ныне представляет собой своеобразный город в городе, объединяющий более 30 уникальных архитектурных объектов. Он был сооружен по распоряжению эмира Тимура в память о проповеднике ислама, к которому правитель питал глубокое уважение. К строительству были привлечены лучшие мастера того времени.

Мне посчастливилось увидеть некоторые объекты святыни, которые, по признанию специалистов, являются «удивительным творением ума и рук человеческих». Особые, непередаваемые чувства вызывает посещение пантеона, где покоятся выдающиеся представители высшей казахской знати. Прикоснулся к мраморным плитам, на которых высечены имена Аблай хана, Тауке хана, Богенбай батыра, Казбек бия и других выдающихся личностей казахского народа.

Прикоснулся и к мраморной плите своего далекого предка Канжыгалы Алибек батыра Кудайбердыулы, родоначальника династии Алибеков подрода Канжыгалы рода Аргын, которые в основном проживают на территории Сарыкольского района Костанайской области. Наш прославленный предок родился в 1701 году, был одним из верных соратников Аблай хана. Алибек батыр внес весомый вклад на пути единства казахского народа в защите родных земель от джунгарских завоевателей. После смерти батыра его старший сын Есберды (у Алибек батыра было 9 сыновей) доставил тело отца в Туркестан и похоронил в мавзолее.

Фасад мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави

Составной частью мемориального комплекса является мечеть, стены которой до сих пор сохранившие старинную позолоту, окрашены геометрическими орнаментами и растительными узорами, представляют собой настоящее произведение искусства. В мечети совершались пятничные молитвы (намазы), исполнялись завещания Ходжи Ахмеда Ясави. При мечети имелись богатая по тому времени библиотека (китабхана) и восточная кухня (асхана), где готовили ритуальное блюдо «халим», представлявшее собой киселеобразную кашу, для раздачи бедным и странникам.

Автор статьи у главного портала мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави

Побывал в усыпальнице Ходжи Ахмеда Ясави, внушительном по своим размерам и оформлению квадратном помещении, стены которого украшены ажурными росписями, покрытыми зеленой глазурью. В центре усыпальницы находится надгробие, облицованное зелеными плитками с белыми прожилками. Вокруг надгробия установлены бронзовые подвесные светильники с изображением драконов. Усыпальницу венчают два ребристых купола голубого цвета.

В огромном здании квадратной формы под названием «Казанлык», стены которого расписаны изречениями из священного Корана арабской вязью, а окна и двери инкрустированы ценными породами дерева и костью, выставлен знаменитый бронзовый котел, доставленный в 1989 году из Эрмитажа «Тай-казан», весящий около 2 тонн и вмещающий 3 000 л воды. По краю казана отлиты надписи аятов и сур Корана. Восстановлены в первозданном виде по сохранившимся чертежам жилые комнаты и кельи, предназначенные для служителей культа.

Один из порталов мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави

После освобождения южной территории от власти Бухарского ханства Туркестан был провозглашен столицей Казахского ханства Есим ханом, вошедшим в историю как собиратель земель и автор свода законов под названием «Касым-ханнын каска жолы» (Светлый путь хана Касыма). Здесь проводились церемонии избрания казахских ханов. Сохранились любопытные сведения о возведении на ханский престол Аблай хана, в памяти казахского народа он остается как выдающийся государственный деятель, храбрый полководец и дальновидный политик. В исторических источниках повествуется о приеме российских послов Тауке ханом, последним официально признанным ханом всех трех жузов казахов. Тауке хан поддерживал дипломатические и торговые отношения с Россией. В частности, в годы его правления в Россию отправили более 5 посольств. В основе этих отношений находились в первую очередь экономические интересы: на территории Казахстана открывались ярмарки, обменные пункты товаров. Здесь, в «Ак сарае», в своеобразном конференц-зале, проходили собрания султанов и представителей родов, маслихата (высшая законодательная власть), где обсуждались и принимались важнейшие общегосударственные решения.

Мозаичная стена мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави

Таким образом, Туркестан еще в Средние века стал одним из важнейших административных, культурных и торговых центров не только Казахстана.

К сожалению, в период вхождения Казахстана в Российскую империю особых работ по сохранению, реставрации, не говоря уже о строительстве и научных исследованиях, не проводилось. В советское время попытки общественности и местных властей возродить памятник мирового значения, каким является мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, расценивались как пособничество исламской религии. С обретением независимости Казахстан проводит колоссальную работу по изучению, исследованию и реставрации общенациональной святыни.

Общий вид памятника

Удивляет и восхищает своей красотой и величавостью не только мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, но и город Туркестан. Здесь созданы все условия для туристов и паломников: гостиницы, театры, музеи, торговые центры, кафе и рестораны, сувенирные лавки, парковки для автотранспорта, комфортабельные такси на электрической тяге, в которых могут проехать от трех до десяти человек. В городе много зелени, парков, фонтанов и арыков. Фото из личного архива

Автор - профессор Костанайского филиала Челябинского государственного университета, почетный профессор Костанайского государственного педагогического университета им. У. Султангазина.

