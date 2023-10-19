19 октября 2023, 09:30

Интересно отношение наших министров к народу. Это как отношение взрослых к капризам малолетних детей.

Недавно министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась по поводу запрета вейпов. На вопрос одного из журналистов, а как же быть с гражданскими правами, бросила: "Ничего, здоровее будете".

Нет у министров других проблем, как заботиться о населении. Ведь ещё 2 с половиной миллиона населения ходят, неохваченные системой ОСМС, можно сказать, триллионы тенге проплывают мимо системы здравоохранения. Интересно, если все 100% будут охвачены медстрахованием, исчезнут хотя бы очереди в поликлиниках? Это если учесть, что сейчас эти незастрахованные не ходят в поликлиники или обращаются только в рамках ГОМБП. А если все обратятся за медицинской помощью, какой хаос будет? И отказать нельзя, они же застрахованные.

МВД тоже постоянно чего то отчебучивает. Помнится, в НГ прошла новость о том, как отучить людей пить. Тоже предлагают кого-то наказать. Не буду повторяться.

А наши штрафы за нарушение ПДД? Такое соотношение средней зарплаты к размеру штрафа есть у небольшого количества стран в мире. Хоть где-то мы вошли в первую десятку. И никакого анализа, можно было бы сравнить хотя бы с соседней Россией, где штрафы на порядок ниже. Настолько ли у них всё так хуже по сравнению с нами? Может, дело не в стремлении навести порядок на дорогах, а в том, чтобы пополнить бюджет? Министр внутренних дел, выступая на каком-то совещании, пенял инспекторам дорожного движения, что камеры пополнили бюджет в разы больше, чем личный состав.

Мне кажется, министров за такие вот высказывания надо сразу увольнять за профнепригодность.