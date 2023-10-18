Какие объекты, принадлежавшие бывшему свату Дариги Назарбаевой, перешли в государственную собственность, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Среди них - один из самых дорогих фитнес-клубов Костаная.

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- В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть, - сообщает АФМ. - В том числе, объекты стоимостью 33,75 млрд тенге.

Среди них:

Здание ТРЦ "Алмалы", расположенное в "золотом" квадрате Алматы.

ТОО "Unity Hall", которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Площадь объекта, расположенного в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тысяч м2.

Сеть фитнес-клубов Fitnation. Объекты находятся в городах Астана, Алматы и Костанай.

"Все эти объекты, в соответствии с действующим законодательством, планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров", – отметили в АФМ.