Костанайский фитнес-клуб вошел в число объектов Кайрата Боранбаева, переданных государству
18 октября 2023, 17:02 | Государство
Какие объекты, принадлежавшие бывшему свату Дариги Назарбаевой, перешли в государственную собственность, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Среди них - один из самых дорогих фитнес-клубов Костаная.
Кадр из видео
- В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть, - сообщает АФМ. - В том числе, объекты стоимостью 33,75 млрд тенге.
Среди них:
- Здание ТРЦ "Алмалы", расположенное в "золотом" квадрате Алматы.
- ТОО "Unity Hall", которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Площадь объекта, расположенного в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тысяч м2.
- Сеть фитнес-клубов Fitnation. Объекты находятся в городах Астана, Алматы и Костанай.
"Все эти объекты, в соответствии с действующим законодательством, планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров", – отметили в АФМ.
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