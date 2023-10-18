Уголовное дело в отношении 35-летнего Дениса ГАЛКИНА начали рассматривать в суде № 2 Костаная 17 октября. По версии обвинения он создал сайт kzobmen.com, на котором продавал и покупал криптовалюту. Сайт работал без лицензии и без регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»). В суде сразу отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые.

Татьяна Антонова и Денис Галкин

- Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные, - зачитал обвинительное заключение прокурор Марат БЕЙСЕМБАЕВ. - В результате своих преступных действий подсудимый извлек доход в особо крупном размере - 3 млрд 934 млн 927 тысяч тенге и больше $2000.

В ходе судебном разбирательства также выяснилось, что Галкин - гражданин России. В Казахстане он зарегистрировался, как индивидуальный предприниматель, получив вид на жительство. Свою вину полностью не признал.

Свидетелей в основном допрашивали онлайн, потому что это были эксперты и специалисты из других городов. В частности, допросили директора официальной криптобиржи Талгата ДАСТАНОВА.

- В 2021 году мы официально подали заявку в МФЦА, получили лицензию и зарегистрировали криптобиржу, - пояснил он. - Примерно за год мы получили лицензию. Она нужна, чтобы официально предоставлять услуги по продаже криптовалюты, при условии, что покупка кприптовалюты совершается через банки второго уровня. Мы платили налоги. После этого мы открыли платформу - сайт, на котором люди могли покупать и продавать криптовалюту. Такие услуги могут оказывать только официальные криптобиржи, их в Казахстане всего 8.

По словам Дастанова, есть ограничения и по первой покупке криптовалюты для физических лиц - не более $1000. Для юридических лиц ограничений нет.

Свидетель СМАГУЛОВ пояснил, что является госслужащим, осуществляет государственную политику в сфере цифровых технологий и занимается законотворчеством.

- Закон об ифнорматизации регламентирует создание платформ и выпуск цифровых активов, - пояснил он. - Если выпускаете биткоины, значит, создаете платформу и начинаете продавать их. Каждый создатель такой платформы является собственником какого-то количества биткоинов. Майнинг - это добыча криптовалюты уже в мировой, глобальной сети. Если этот оборот происходит на территории РК, то это уже незаконно. Тогда нужно зарегистрироваться в МФЦА.

- А что в вашем понимании территория Республики Казахстан? Как отследить оборот на территории РК? -поинтересовалась адвокат подсудимого Татьяна АНТОНОВА.

- Это очень просто. Если продажа осуществляется в информационном поле Казахстана, то это всегда видно. Информационное поле Казахстана - это наше интернет-пространство, которое зарегистрировано на территории Казахстана, - пояснил Смагулов.

Адвокат акже спросила, существуют ли понятия "биржа" и "обменник для криптовалюты"? Свидетель ответил, что этот вопрос не в его компетенции.

Следующее заседание по делу назначено на 23 октября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ