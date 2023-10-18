Депутат Мажилиса Адиль Жубанов обратился с запросом к заместителю премьер-министра Казахстана Тамаре Дуйсеновой. Мажилисмен предложил провести в стране новую пенсионную реформу, увеличив минимальную пенсию до размера минимальной заработной платы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Парламентарий напомнил, что в текущем году минимальная заработная плата выросла до 70 тысяч тенге, тогда как в следующем году ее планируется увеличить до 85 тысяч тенге. Тем временем размер минимальной пенсии, по его словам, составляет немногим более 57 тысяч тенге.

"Минимальная заработная плата фиксируется с учетом прожиточного минимума. Поэтому я считаю, что приведение минимальной пенсии в соответствие с минимальной заработной платой должно стать одним из самых актуальных вопросов, стоящих перед правительством", - сказал Жубанов.

Как рассказал депутат, в некоторых странах, если пенсия человека ниже установленного минимального размера, существует практика выплаты социального взноса.

"Поэтому я предлагаю провести новую пенсионную реформу и привести минимальную пенсию в соответствие с минимальной заработной платой", - добавил он.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 триллиона 477,6 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 760,1 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 1 триллион 717,5 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 октября 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 312 тысяч человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2023 года составил 120 988 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 086 тенге, базовой пенсии - 37 902 тенге", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре средний размер совокупной пенсии составил 120 937 тенге.