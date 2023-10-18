Казахстанские мажилисмены приняли проект нового налогового кодекса. Он снижает одни налоги и поднимает другие, передает Orda.kz.

Упрощение сдачи налоговой отчётности

Для физических лиц облегчается сдача ежегодной формы налоговой отчётности. Кодекст исключает предоставление сведений, которые налоговые органы могут самостоятельно получить из баз данных, в том числе других госорганов.

Прощение долгов микрофинансовыми организациями

Микрофинансовые и коллекторские организации будут стимулировать прощать долги проблемных заёмщиков. Для этого их доходы, возникающие при списании, временно (на три года) освобождят от налогообложения.

Освобождение от налога на детские выплаты из Нацфонда

Будущие доходы детей от Национального фонда, которые будут копиться на специальных счетах и перечислены им по достижении 18 лет, также освободят от налогообложения. Благодаря этому в распоряжении каждого ребёнка сохранятся 10% накоплений.

Освобождение от налогообложения бонусов и скидок

От налогообложения освобождают бонусы и скидки физических лиц, полученные за ранее осуществлённые покупки или работы и услуги. Их исключат из числа доходов. Соответственно гражданам не нужно будет указывать их при сдаче соответствующей декларации.

Отмена налога на продажу парковочного места

От налогообложения освободят доходы физических лиц от продажи парковочного места на территории Казахстана, находящегося на праве собственности более года с даты регистрации данного права.

Единовременная оплата ИПН для пенсионеров по выслуге лет

Предлагается применять единовременное удержание и перечисление ИПН в бюджет с единовременной пенсионной выплаты для лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по выслуге лет или из страховой организации.

Отсрочка на оплату госпошлины

В случае невозможности оплаты государственной пошлины физические и юридические лица могут получить отсрочку для её уплаты на срок до одного года. Для этого необходимо обратиться в суд с иском и приложить к нему ходатайство с указанием обоснований невозможности оплаты.

Дифференцирование налоговых льгот в специальных экономических и индустриальных зонах

Внедряют также дифференцированный подход к предоставлению налоговых льгот для участников и управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон (СЭЗ) в зависимости от стоимости их проектов.

Налоги на майнинг и повышение акцизов

Ставку платы за цифровой майнинг будут исчислять в размере 1 тенге за 1 киловатт-час при использовании электрической энергии из собственных генерирующих установок, не подключенных к единой электроэнергетической системе РК.

Предлагается также повысить ставку акцизов на пивоваренную продукцию с 79 тенге до 90 тенге за литр.

Кодекс вступает в силу с 1 января 2024 года (за исключением отдельных их норм).