18 октября 2023, 10:29

Довелось побывать намедни в воюющей и загибающейся от санкций соседней стране и захотелось посетить местный супермаркет для сравнения ассортимента и цен с казахстанскими.

Ассортимент, прямо скажем, в разы больше нашего (что неудивительно), а вот цены удивили. И нет, не на российские товары. А на товары костанайской фирмы ДЕП, которые, по каким-то неясным для меня причинам, стоят на 30-40% дешевле в России, нежели у нас, в Костанае. Видимо, в Костанае у людей и зарплаты повыше, и доставка сюда дороже, нежели до Челябинска...

Куда глядит наш антимонопольный комитет, остается загадкой.

Молоко 2.5 - РФ 70 рублей (343 тг), КЗ - 440 тенге.

Сгущенка синяя - РФ - 255 рублей (1250 тг), КЗ - 1553 тенге.

Сгущенка вареная- РФ - 272 рубля (1333 тг), КЗ - 1610 тенге.

Ряженка - РФ 42 рубля (205 тг), КЗ - 259 тенге.

Картинку со сравнением цен прилагаю.