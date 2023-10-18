В «НГ», а также напрямую в отдел архитектуры акимата Костаная обращались жители дома № 60 названного микрорайона. В сентябре недалеко от дома появился забор, огораживающий большую строительную площадку. А жители ждали там закладки парка.

- По плану города там должен быть парк с насаждениями и дорожками... - написала в «НГ» жительница дома № 60 Наталья ГЕРДТ. - В марте нас уверили, что будет именно парк и никаких изменений не будет. А тут такой сюрприз. Повесили баннер, оказывается, в 20 метрах от жилого дома собрались строить школу. При том, что строительство одной школы уже ведется не так далеко... Мы такому соседству не очень рады. Ведь это очень близко к домам. Жители 1- 4 этажей вовсе будут смотреть в окна или забор будущей школы. Да и солнце она тоже закроет... Почему так быстро поменялся план и где же наш обещанный парк? На большую территорию - Береке, Береке-2, Алтын Арман, Жулдыз — ни одного парка.

«НГ» направила в городской акимат запрос. Нам прислали ответ с приложенной выкопировкой той части проекта детальной планировки микрорайона, где сейчас началось строительство. В отделе архитектуры стоят на том, что в микрорайоне Береке в соответствии с ПДП должно быть две школы. Строительство одной завершается, а возведение другой только началось, между ними - изрядное расстояние.

- Планирование таких объектов производится с учетом количества жилой застройки - а в Береке возведение многоэтажных домов продолжается - и нормы о том, что школа должна находиться в пешей доступности для детей микрорайона, - дополнительно пояснила «НГ» заведующая сектором отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гульнара КУСАИНОВА. - Генеральный план застройки города и ПДП районов можно увидеть у нас на сайте, все открыто. Мы еще раз подняли, готовя ответ на запрос, ПДП этого района. Размещение общеобразовательной школы было предусмотрено проектом детальной планировки микрорайона Береке в 2018 году. Прежде на этом месте планировалось строительство спортивного комплекса, потом были внесены изменения... Но парк там не предусматривался. На земельном участке за жилым домом № 60 обозначена территория зеленых насаждений общего пользования с тротуаром и площадкой. Городские власти не могли в марте обещать разбивку парковой зоны, этого нет в ПДП. Общественных слушаний по поводу каких-то изменений в проекте детальной планировки тоже не объявляли и не проводили. Возможно, людям что-то обещал коммерческий застройщик.

В микрорайоне сейчас началось строительство образовательного учреждения по национальной программе «Комфортная школа» - на 1200 мест. Возводятся такие объекты в стране по единому стандарту. Школы, например, должны иметь отдельные блоки для начальных классов, среднего и старшего звена. Есть требования и к школьным территориям, которые должны иметь обустроенные зоны для тихого отдыха, подвижных игр, дворы должны быть хорошо озеленены.

Сейчас в микрорайоне зеленые зоны - это довольно широкие газонные полосы вдоль тротуаров, около домов, где посажены деревья. Правда, молодые деревца есть не везде. А большой рекреационной зоны действительно нет. И, судя по разъяснению отдела архитектуры, парк не проектировался.

Фото Галины КАТКОВОЙ