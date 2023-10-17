Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ оценил это как «снятие с иглы АСП». И связал с эффектом государственных мер поддержки малообеспеченных. Тему обсудили сегодня, 17 октября, на заседании акимата.

Иллюстративное фото Ксении РЕБИК

- Государство продолжает создавать благоприятные условия для занятий граждан бизнесом, в том числе малообеспеченных, - сказал аким, - у нас в области успешно реализуется программа «Ауыл аманаты». 346 микрокредитов по ней будет выдано в этом году и создано 367 новых постоянных рабочих мест. Для этого выделено 1,6 млрд тенге. Практически все заявки по этой программе уже одобрены. В последующем такие меры позволят снижать количество получателей адресной социальной помощи. На это программа и направлена. Мы видим, что на 1 октября 2023 года количество получателей АСП — 3 774 семьи, что на 547 меньше, чем в прошлом году. То есть программа работает, люди получают кредиты и снимаются с этой иглы АСП. Эта тенденция должна быть сохранена и на будущий год.

Глава региона также отметил, что государство, которое старается дать возможность тем же малообеспеченным заработать через специальные программы, еще предпринимает меры, чтобы напрямую сократить расходы людей. Пример — обеспечение по поручению президента учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Кадр из трансляции

- По нашей области это около 49 000 детей, - уточнил Аксакалов, - в этом году из областного бюджета на горячее питание для них выделено 1,8 млрд тенге. На будущий год будет около 4 млрд тенге. Это 4 млрд тенге экономии в семьях.