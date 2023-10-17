Национальный центр тестирования министерства науки и высшего образования открыл доступ к пробному ЕНТ, тестирование проводится в онлайн формате на сайте центра, сообщает Informburo.kz со ссылкой на министерство.

Пробное тестирование разработали в целях помощи поступающим в подготовке к ЕНТ. Абитуриентам предоставили возможность пройти онлайн-тестирование на сайте национального центра тестирования.

На сайте нужно пройти регистрацию, затем зайти в Личный кабинет, выбрать раздел "Пробное тестирование" и совершить оплату.

Стоимость пробного ЕНТ – 602 тенге.



"С учётом изменений мы запустили тренировочные тесты. Сейчас для абитуриентов доступен один вариант пробного тестирования, вскоре будут добавлены ещё несколько вариантов", – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Он также упомянул, что на сайте национального центра тестирования в начале учебного года опубликовали:

список литературы и план теста, по которым составлялись задания;

список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история";

список терминов по "Информатике";

список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

"Надеемся, что эти и другие принятые меры для улучшения качества подготовки помогут нашим выпускникам сдать ЕНТ достойно", – добавил Руслан Емелбаев.

В министерстве напомнили, что количество предметов на ЕНТ-2024 остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на пять вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. В профильные предметы добавят пять заданий на соответствие выбора из списка.