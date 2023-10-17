Снова телефонные мошенники
Филипповна
17 октября 2023, 13:34
Вчера вечером звонок на городской телефон. Задыхающийся мужской голос зачастил - Ты только не волнуйся, но я в больнице. Говорю - Кто это? Голос страдальчески почти кричит - Да я это, я ! У меня сломаны три ребра, кровь в брюшной полости и т.п.
Я со всем возможным максимальным сочувствием пытаюсь отвечать, типа - да ты что!, да неужели ! ужас !А сама себя уже мню героиней, которая поймает жулика на живца. Но он, собака сутулая, меня в два счёта прочухал и бросил трубку. Увы и ах !
Звонок был с номера +79150811481. Погуглила - абонент МТС, зареган в Московской области, часто используемый, пока всё. Так что будьте начеку,
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