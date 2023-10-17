В Аркалыке чиновники решили навариться на заброшенном здании, которое продали за 1,5 млн тенге, а потом выкупили обратно за 110 млн тенге. Подробности загадочной сделки акимата выяснил корреспондент Orda.kz.

Интересные документы опубликовал в своём Telegram-канале журналист Асхат Ниязов. Согласно данным портала госзакупок, акимат Аркалыка «методом из одного источника» приобрёл заброшенное здание за 110 миллионов тенге. Но, что интересно, шесть лет назад этот же пустующий объект чиновники продали всего за полтора миллиона. Здание 1960 года постройки, шестиэтажное, площадью 6 698,5 квадратных метра.

Каким образом объект, переходящий из рук в руки, вернулся в госсобственность, подорожав в 73 раза, а его состояние при этом нисколько не изменилось? Схема действительно вызывает массу вопросов.

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В акимате сообщили, что ещё во времена существования Тургайской области в этом здании находилось управление сельского хозяйства. А в начале 2000-х из-за оттока населения в городе появилось множество пустующих, заброшенных зданий, содержание которых дорого обходилось бюджету. К тому же поступали многочисленные обращения от жителей с жалобами на то, что там собираются асоциальные элементы, а для детей «заброшки» стали местом опасных игр. Со стороны акимата было принято решение продать подлежащие восстановлению здания в частные руки. Что же касается строения по проспекту Абая, 37, то в 2009 году его через суд вернули в коммунальную собственность, а в 2017-м выставили на аукцион.

«По результатам третьего электронного аукциона методом на понижение цены 10 октября 2017 года определён победитель – ТОО Auhal (Алматы), c которым был заключён договор-купли продажи от 12 октября 2017 года на сумму 1 456 168 тенге (оценочная стоимость объекта составила 92 811 000 тенге). В 2019 году частный предприниматель С. Абдикадырулы приобрёл это здание у ТОО Auhal за 5,5 миллиона тенге. В 2020 году предприниматели из Шымкента предлагали, со слов С. Абдикадырулы, выкупить у него здание за 100 миллионов тенге. В Комплексный план социально-экономического развития Аркалыка на 2023–2027 годы было включено мероприятие по расширению и развитию инфраструктуры Аркалыкского педагогического института (выкуп и реконструкция здания бывшего сельскохозяйственного управления)», сообщил руководитель аппарата акима города Аркалыка Бауыржан Бралин.

В акимате также добавили, что предприниматель такой рост цены на заброшенный объект аргументирует рыночной стоимостью. Здание поставят на баланс управления строительства акимата Костанайской области и разместят там учебные корпуса для студентов педагогического института. Так как главный корпус института является бывшим административным зданием, нетиповым для учебного заведения, то это требует строительства нового здания для института. Однако вблизи здания института нет необходимого свободного земельного участка. А в 500 метрах от учебного корпуса расположено административное здание бывшего сельхозуправления, которое возможно реконструировать под учебный корпус высшего учебного заведения.

Кроме того, по словам чиновников, владелец хотел продать его за 180 миллионов тенге, а оно было приобретено за 110 миллионов, так как объявленный дважды открытый конкурс не состоялся по причине отсутствия участников:

«Все переговоры с собственником проявить гражданскую позицию и продать здание по приемлемой цене не привели к положительному результату. Этот проект включён в комплексный план развития территории в качестве инвестпроекта. Земельный участок находился во временном пользовании, поэтому было принято решение о переводе участка в постоянное землепользование. Подготовлено соответствующее постановление, идут работы по составлению земельного акта для передачи участка на баланс управления строительства Костанайской области».

В дальнейшем планируется разработать проектно-сметную документацию для реконструкции выкупленного здания под учебный корпус института, добавили в акимате.