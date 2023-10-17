О форуме приграничного сотрудничества аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ высказался на аппаратном совещании 16 октября. Выслушав доклад о том, как за 9 месяцев осваивали бюджет его подчиненные, глава региона решил отдельно остановиться на положительном эффекте от еще не прошедшего российско-казахстанского форума и развитии триатлон-парка.

- Что триатлон-парк, что реконструкция ул. Фролова - это деньги не городские и не областные, это республиканский бюджет, - сказал Жундубаев. - Когда я говорил - форум, форум... Как раз был повод, когда мы ездили в Астану и говорили, что у нас пройдет такое историческое событие, помогите нам, пожалуйста, с ремонтом дорог, благоустройством и так далее. Поэтому это было хорошее основание для нас просить деньги из республики. В новом году мы тоже попытаемся просить, чтобы областной центр напрямую финансировался из республиканского бюджета. Постараемся, ведь чем больше денег дадут, тем больше проектов мы реализуем в городе. Более 4 млрд тенге республика напрямую дала в областной центр. Туда и вошли как раз реконструкция ул. Фролова в трех этапах, еще триатлон-парк, и теплосети, которые мы сделали в микрорайоне Аэропорт. Теплосети, конечно, к форуму не привяжешь, но мы просили, так как город нуждается в финансировании. Понимаете? Моя работа как акима заключается в привлечении средств из разных источников. Я вижу, когда пишут "с форумом связано все". У нас все, что делается, рассчитывается не на год и не на два. В основном мы занимаемся инфраструктурными проектами. Поэтому было у нас основание хорошее, я бы им еще раз воспользовался.

Аким города также сообщил, что есть проблемы в освоении средств, выделенных на благоустройство триатлон-парка. Это республиканские деньги, которых, скорее всего, не хватит. В планах - соединить триатлон-парк и набережную Шагала.

- Сегодня к парку уже есть бизнес-интерес, предприниматели ко мне обращаются, чтобы поставить какие-то бутики, закусочные, - сказал Жундубаев. - Мы сделаем входную группу. Есть разные варианты проектов. Там еще будет стоянка на 400 мест. Много предложений, расскажу о них, когда будет подтверждение их строительства. Мы так и хотели - мы создаем инфраструктуру, а после сюда приходит бизнес. Пусть развиваются. Сегодня идет разговор, чтобы и в триатлон-парке появились свои аттракционы. Эта часть парка должна ожить!

Когда работы завершат, аким планирует провести презентацию обновленного триатлон-парка для СМИ и представителей общественности.

Фото Георгия ГОВОРОВА