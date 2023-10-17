ДТП произошло 16 октября, около 15.30. Участковый инспектор Камыстинского отдела полиции ехал на служебной машине из поселка Ливановка в Камысты и перевернулся в кювет.

Фото facebook.com/DP.Kostanay

- В ходе разбирательств установлено, что полицейский выехал на заявку. Жительница поселка Ливановка просила принять меры к соседу, который длительное время употреблял спиртное, и у него на этом фоне наблюдались признаки неадекватного поведения, - сообщают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Участковый принял меры для доставления нарушителя на медицинское освидетельствование в районный центр и дальнейшего определения его на лечение.

Но доехать до районного центра участковый не успел - попал в ДТП. По предварительным данным, это могло произойти из-за того, что правонарушитель попытался помешать полицейскому вести автомобиль.

В результате ДТП полицейский и пассажир с телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

Данный факт зарегистрирован. В рамках служебного расследования выясняются детали происшедшего. Позже будет принято процессуальное решение.